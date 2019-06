'Vatrena beba' opet oduševila! Pratio tatu s rukom na srcu...

Kakav otac, takav sin, reklo bi se u narodu. E to se i ovaj put pokazalo istinom. Preslatki David Vida nakon što je zabijao golove na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, još jednom je oduševio sve sa svojim potezom tijekom sviranja Lijepe naše.

Hrvatski reprezentativci skupili su se, stavili ruku na srce i zapjevali himnu, a slijedio ih je i preslatki David. On je poput tate Domagoja stavio ruku na srce i gledao u zastavu. Mali David već zna koje su to temeljne vrijednosti svakog Hrvata, a možda će i on za za nekih dvadesetak godina igrati za Hrvatsku, kao njegov otac.

Dobio je priliku izaći s 'vatrenima' na teren, a naravno da je bio pratnja svom tati. I to u svome Osijeku gdje se i prošle godine predstavio Slavoncima kada je s tatom nakon utakmice protiv Senegala trčkarao po travnjaku i nabijao loptu.

Foto: Goran Stanzl/DPA/Pixsell

U njegove nogometne sposobnosti uvjerili su se i navijači Bešiktaša kada je prije nekoliko mjeseci pucao prema golu iza kojeg su oni, a oni su ga dočekali pljeskom i navijanjem. Tek su mu tri godine, a već je postao zvijezda. Poput svog tate...

Domagoj Vida odigrao je još jednu sigurnu utakmicu, držao je zadnju liniju povezanu s partnerom Dejanom Lovrenom, no mogli su puno bolje reagirati kada su Velšani zabili za 2-1. No, cilj je ostvaren i Hrvatska je došla do nova tri boda koja su jako bitna za nastavak kvalifikacija.