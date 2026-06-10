'Vatrena groznica' u SAD-u: Svi izlozi su 'kockasti', a restorani poslužuju specijalitete Jadrana

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak je doputovala u Alexandriju, u svoju američku bazu za vrijeme prvog kruga Svjetskog prvenstva. Grad je smješten na obalama rijeke Potomac u saveznoj državi Virginiji, svega nekoliko kilometara južno od Washingtona.

Stari grad, poznat kao Old Town, srce je Alexandrije. Šetnja King Streetom otkriva niz malih trgovina, galerija i restorana, od kojih mnogi djeluju u zgradama starim više od dva stoljeća. Kamenom popločane ulice i kuće iz 18. stoljeća svjedoče o razdoblju kada je ovo područje bilo važno trgovačko središte kolonijalne Amerike.

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Pokretanje videa... VIDEO Pripreme za dolazak hrvatske reprezentacije | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

U Alexandriji su svi oduševljeni Hrvatskom. Doček je bio fantastičan, slavila se hrvatska kulturna baština, a grad će za vrijeme boravka "vatrenih" stalno imati događaje posvećene Hrvatskoj. Tako u Alexandriji tjedan dana traje akcija "Kupujte kvadratiće" ("Shop the Checkers") kojom se slavi kultni hrvatski crveno-bijeli grb šahovnice, a istovremeno se predstavlja živahna zajednica malih poduzeća grada, piše tamošnji Alexandria Living portal.

Tvrtke i obrti diljem Starog grada Aleksandrije pridružuju se obilježavanju hrvatskog duha kroz kreativno uređene izloge, tematske promocije, obiteljske sadržaje, gastronomske ponude i posebna "shopping" događanja. Posjetitelje očekuju atraktivni izlozi u hrvatskim crveno-bijelim bojama, dekoracije inspirirane Hrvatskom, događanja poput „Sip & Shop“ večeri, posebni popusti tijekom utakmica, aktivnosti s nogometnom tematikom te gastronomska iskustva nadahnuta okusima Jadrana.

Hrvatska zastava zavijorila se u Alexandriji | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Butici, saloni ljepote, specijalizirane trgovine i druge lokalne tvrtke pripremili su jedinstvene sadržaje koji će posjetiteljima omogućiti da na poseban način dožive hrvatsku kulturu dok istražuju živopisnu zajednicu malih poduzetnika Aleksandrije. Zajedno će ove aktivnosti pretvoriti dijelove Starog grada u svečano i gostoljubivo mjesto tijekom boravka hrvatske nogometne reprezentacije u gradu za vrijeme Svjetskog prvenstva.