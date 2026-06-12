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FOTO: NAJVEĆE NAVIJAČICE

Vatrene Bosanke i Hercegovke! Upoznajte ljepotice 'zmajeva'

Evo žena koje stoje iza uspjeha nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Od Amre Džeko i Sabrine Tabaković do samozatajnih poduzetnica i majki, svaka je potpuno posvećena partnerima nogometašima
Vatrene Bosanke i Hercegovke! Upoznajte ljepotice 'zmajeva'
Dok se "zmajevi" pripremaju za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Kanade, pažnju javnosti privukle su i njihove partnerice, žene koje su im najveća podrška, ali koje i same grade impresivne karijere daleko od nogometnih terena. | Foto: Instagram
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Dok se "zmajevi" pripremaju za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Kanade, pažnju javnosti privukle su i njihove partnerice, žene koje su im najveća podrška, ali koje i same grade impresivne karijere daleko od nogometnih terena. | Foto: Instagram
Komentari 2

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