Vatrene Bosanke i Hercegovke! Upoznajte ljepotice 'zmajeva'

Evo žena koje stoje iza uspjeha nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Od Amre Džeko i Sabrine Tabaković do samozatajnih poduzetnica i majki, svaka je potpuno posvećena partnerima nogometašima
Dok se "zmajevi" pripremaju za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Kanade, pažnju javnosti privukle su i njihove partnerice, žene koje su im najveća podrška, ali koje i same grade impresivne karijere daleko od nogometnih terena.
| Foto: Instagram
Dok se "zmajevi" pripremaju za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Kanade, pažnju javnosti privukle su i njihove partnerice, žene koje su im najveća podrška, ali koje i same grade impresivne karijere daleko od nogometnih terena. |
Foto: Instagram
Dok se "zmajevi" pripremaju za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. protiv Kanade, pažnju javnosti privukle su i njihove partnerice, žene koje su im najveća podrška, ali koje i same grade impresivne karijere daleko od nogometnih terena.
| Foto: Instagram
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Na čelu ove skupine neupitno je Amra Džeko, supruga kapetana Edina Džeke.
| Foto: instagram
Njezina priča počinje puno prije nego što je postala dio najpoznatijeg sportskog para u BiH
| Foto: Instagram
Rođena u Sarajevu, sa svega 16 godina pobijedila je na natjecanju Metropolitan Top Model u Francuskoj, što joj je otvorilo vrata pariške modne agencije Elite Model.
| Foto: Instagram
Iz ratom pogođenog grada vinula se na svjetske modne piste. No, moda je bila samo početak.
| Foto: Instagram
Preseljenjem u Los Angeles, Amra je zakoračila u svijet glume, ostvarivši uloge u serijama poput "CSI: NY" te se pojavila u spotovima glazbenih zvijezda kao što su Enrique Iglesias i Blake Shelton.
| Foto: Instagram
Gejmerima je poznata kao lice Jill Valentine u serijalu "Resident Evil".
| Foto: Instagram
Unatoč karijeri, posvetila se obitelji - s Edinom ima četvero djece, a iz prvog braka ima kćer Sofiju.
| Foto: Instagram
Danas je uspješna poduzetnica i ambasadorica udruge "Srce za djecu", dokazujući da su njezine ambicije uvijek nadilazile glamur.
| Foto: Instagram
Supruga napadača Harisa Tabakovića, Sabrina Tabaković, također je izgradila zavidnu međunarodnu karijeru.
| Foto: instagram
Kao uspješna manekenka, surađuje s jednom od najpoznatijih svjetskih agencija, Look Models International, a njezino lice krasilo je kampanje brojnih brendova.
| Foto: instagram
Odskočna daska bila joj je emisija "Germany's Next Top Model" 2017. godine, gdje se plasirala među 30 najboljih.
| Foto: instagram
Nosila je revije od New Yorka do Pariza, a mediji su pisali i o ponudi za suradnju s Victoria's Secretom.
| Foto: instagram
Njihova ljubavna priča okrunjena je zarukama u romantičnom bečkom dvorcu Schönbrunn.
| Foto: instagram
Ipak, njezina najveća podrška suprugu došla je do izražaja nakon pobjede nad Italijom, kada je na društvenim mrežama podijelila emotivne fotografije s Bilinog polja.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Ljubavi moja, čestitam. Toliko si naporno radio i borio se za ovaj trenutak. Svjetsko prvenstvo '26, stižemo", napisala je uz fotografije na kojima nije mogla sakriti suze radosnice.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Supruga Seada Kolašinca, Jana Laura, uspješna je poduzetnica i osnivačica talijanskog modnog brenda "Soleil d'Or".
| Foto: instagram
Njezina marka, namijenjena majkama i djeci, prepoznatljiva je po minimalističkom i elegantnom stilu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako par svoj privatni život drži podalje od reflektora, zajedno su stali pred objektive kako bi promovirali njezinu kolekciju, pokazujući Seada u dosad neviđenom, nježnijem izdanju.
| Foto: instagram
Foto instagram
U braku su od 2019. godine i imaju kćerku Soleil, čije ime nosi i Janin modni brend.
| Foto: instagram
Supruga golmana Ibrahima Šehića, Merjem, po struci je socijalna pedagogica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Par se vjenčao 2020. godine u Sarajevu, na intimnoj ceremoniji u krugu najbližih.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sandra Demirović supruga je Ermedina Demirovića.
| Foto: instagram
Foto instagram
Par je rekao sudbonosno da 2024. godine u Njemačkoj, a tamo i žive s obzirom na to da Ermedin nastupa za Stuttgart.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Sandra je prošle godine rodila njihovo prvo dijete, djevojčicu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram