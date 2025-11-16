Nekima je ovo posljednje upozorenje za odlazak na SP, rekao je to i najdugovječniji izbornik Zlatko Dalić, koji se plasirao na svako veliko natjecanje s 'vatrenima'
'Vatreni' bez stajanja! Dalić ide srušiti rekord, a sad se 'prodaju' zadnje karte za mjesto na SP-u
Slaven Bilić je, bez ikakve sumnje, godine 2008. bio najpopularnija osoba u Hrvatskoj. Njegova reprezentacija promarširala je kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008., osvojila je 80 posto mogućih bodova... Bilić je bio više od izbornika, imao je status rock zvijezde - doslovce. S bendom Rawbau je uoči europske smotre izbacio pjesmu Vatreno ludilo i - zaludio Hrvate.
