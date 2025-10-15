'Vatreni' će igrati protiv Brazila prije SP-a 2026.? Evo detalja...

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrat će u ožujku dvije prijateljske utakmice na tlu Sjedinjenih Država kao pripremu za predstojeće Svjetsko prvenstvo, otkrio je Zlatko Dalić nakon pobjede nad Gibraltarom (3-0) u Varaždinu, a u vrhu saveza rade na pronalasku adekvatnih protivnika, ovisno o ishodu ždrijeba koji je zakazan za 5. prosinca u Washingtonu.

"Vatreni" bi mogli igrati protiv Brazila i Kolumbije, piše Gol.hr pozivajući se na neslužbene izvore. S njihovim je savezima HNS najdalje otišao u pregovorima, a obje utakmice bi se trebale odigrati na istočnoj obali, u Miamiju i(li) Orlandu na Floridi, a opcija je i New York. U tom će se velegradu, konkretnije u New Jerseyu, igrati i finale 19. srpnja.

Hrvatska je s Brazilom igrala dvije prijateljske utakmice, u kolovozu 2005. s tadašnjim svjetskim prvacima na krcatom Poljudu remizirala je 1-1 (Niko Kranjčar, Ricardinho), a u lipnju 2018., netom prije pohoda na finale SP-a u Rusiji, izgubila je na Anfieldu 2-0 (Neymar, Firmino).

Triput je "seleção" bio protivnik na svjetskim prvenstvima, 2006. je Hrvatska izgubila 1-0 u Berlinu golom Kake, u Sao Paulu 2014. bilo je 3-1 (Neymar dva, Oscar; Marcelo autogol), a posljednje utakmice hrvatski se navijači jako dobro sjećaju, četvrtfinala Mundijala u Katru i trijumfa na penale 5-3 nakon 1-1 u produžetku (Petković, Neymar).

Zanimljivo, Hrvatska još nije igrala protiv Kolumbije.

HNS-u, osim protivnika za pripreme u ožujku, predstoji i izbor kampa. Fifa je objavila popis od 48 mogućih lokacija diljem SAD-a i Meksika, a u savezu su zasad skloniji mogućnosti da tijekom SP-a borave u Sjedinjenim Državama. Konačan odabir past će nakon što bude poznato u kojoj će regiji igrati utakmice grupne faze, zapadnoj, središnjoj ili istočnoj.