GENERACIJA U-21 PLUS+

'Vatreni' koji su uspjeli srušiti Portugal: U Splitu smo izveli čudesan preokret i otišli na Euro

Piše Hrvoje Tironi,

Za njih su igrali Ricardo Carvalho, Simao Sabrosa, Maniche, Luis Boa Morte..., bila je to vrhunska reprezentacija, ali mi smo ih ostavili bez Europskog prvenstva, prisjeća se Jurica Vranješ, tadašnji član U-21 "vatrenih"