'Vatreni' koji su uspjeli srušiti Portugal: U Splitu smo izveli čudesan preokret i otišli na Euro
Za njih su igrali Ricardo Carvalho, Simao Sabrosa, Maniche, Luis Boa Morte..., bila je to vrhunska reprezentacija, ali mi smo ih ostavili bez Europskog prvenstva, prisjeća se Jurica Vranješ, tadašnji član U-21 "vatrenih"
Hrvatska nikad u službenim utakmicama nije dobila Portugal. "Vatreni" su u povijesti nastupa na velikoj sceni rušili Njemačku, Englesku, Italiju, Argentinu, Brazil, Španjolsku, Nizozemsku, dvaput je u Ligi nacija pala i Francuska, ali Portugalci u službenim dvobojima - baš nikad.