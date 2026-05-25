'Vatreni' mijenja klub uoči SP-a. 'Bio nam je jako važan igrač...'

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car (29) vraća se u francuski Lyon nakon jednogodišnje posudbe u Real Sociedadu koji nije iskoristio mogućnost otkupa njegovog ugovora za 4 milijuna eura.

"Susret u subotu u Barceloni protiv Espanyola zatvorio je nezaboravnu sezonu, nogometnu godinu koja nas je ponovno dovela do zajedničkog uživanja u osvajanju Kupa. Duje Ćaleta-Car i Wesley Gassova bili su dio uspjeha, a klub im želi zahvaliti na predanosti grbu tijekom vremena provedenog među nama, istovremeno im želeći sve najbolje u njihovoj osobnoj i profesionalnoj budućnosti", priopćio je u ponedjeljak Real Sociedad.

Ćaleti-Caru i brazilskom krilnom napadaču Gassovi (21) ugovor s Real Sociedadom istječe 30. lipnja.

Hrvatski stoper je odigrao 32 utakmice, uz jedan zabijeni gol, za baskijsku momčad koja je završila na desetom mjestu u španjolskom prvenstvu. Zahvalujući osvojenom Kupu kralja izborila je nastup u Europskoj ligi.

Trener Pellegrino Matarazzo, koji je na klupu sjeo krajem prosinca, prije devet dana je rekao da je "jako zadovoljan" izvedbom Ćalete-Cara.

- Duje nam je bio jako važan. Odigrao je dobar broj utakmica, među kojima neke bitne, poput finala Kupa - rekao je tada na konferenciji za medije.

Hrvatski branič će se sada priključiti pripremama hrvatske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak nije bio dostupan Hini za komentar. Nakon Mundijala bi se trebao vratiti u Lyon koji je zauzeo četvrto mjesto u francuskom prvenstvu.

Ćaleta-Car je tijekom karijere igrao i za engleski Southampton, francuski Marseille, austrijski Salzburg i Šibenik.