Ćaleta-Car se vraća u Lyon! Real Sociedad ga ne otkupljuje. Osvajanje Kupa kralja i Europska liga ga nisu zadržali. Hoće li zasjati na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom
'Vatreni' mijenja klub uoči SP-a. 'Bio nam je jako važan igrač...'
Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car (29) vraća se u francuski Lyon nakon jednogodišnje posudbe u Real Sociedadu koji nije iskoristio mogućnost otkupa njegovog ugovora za 4 milijuna eura.
"Susret u subotu u Barceloni protiv Espanyola zatvorio je nezaboravnu sezonu, nogometnu godinu koja nas je ponovno dovela do zajedničkog uživanja u osvajanju Kupa. Duje Ćaleta-Car i Wesley Gassova bili su dio uspjeha, a klub im želi zahvaliti na predanosti grbu tijekom vremena provedenog među nama, istovremeno im želeći sve najbolje u njihovoj osobnoj i profesionalnoj budućnosti", priopćio je u ponedjeljak Real Sociedad.
Ćaleti-Caru i brazilskom krilnom napadaču Gassovi (21) ugovor s Real Sociedadom istječe 30. lipnja.
Hrvatski stoper je odigrao 32 utakmice, uz jedan zabijeni gol, za baskijsku momčad koja je završila na desetom mjestu u španjolskom prvenstvu. Zahvalujući osvojenom Kupu kralja izborila je nastup u Europskoj ligi.
Trener Pellegrino Matarazzo, koji je na klupu sjeo krajem prosinca, prije devet dana je rekao da je "jako zadovoljan" izvedbom Ćalete-Cara.
- Duje nam je bio jako važan. Odigrao je dobar broj utakmica, među kojima neke bitne, poput finala Kupa - rekao je tada na konferenciji za medije.
Hrvatski branič će se sada priključiti pripremama hrvatske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. U ponedjeljak nije bio dostupan Hini za komentar. Nakon Mundijala bi se trebao vratiti u Lyon koji je zauzeo četvrto mjesto u francuskom prvenstvu.
Ćaleta-Car je tijekom karijere igrao i za engleski Southampton, francuski Marseille, austrijski Salzburg i Šibenik.
