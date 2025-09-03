'Vatreni' na otočju gdje je više ovaca nego ljudi, zatvora nema! Evo što trebate znati o Faranima

Hrvatska nogometna reprezentacija put prema Svjetskom prvenstvu 2026. nastavlja dvobojima protiv jedne od najosebujnijih reprezentacija Europe, Farskih Otoka. Prvi susret na rasporedu je u petak (20.45, Nova TV) na stadionu Tórsvøllur u Tórshavnu, a uzvrat je 14. studenoga na Rujevici. Iako na papiru autsajderi, Farski Otoci su puno više od samo još jedne male nacije u svijetu nogometa.

Čudo iz Landskrone i grčka tragedija

Povijest farskog nogometa zauvijek je obilježio 12. rujna 1990. U prvom službenom natjecateljskom susretu ikad, u kvalifikacijama za Euro 1992., Farski Otoci su kao apsolutni autsajderi trebali igrati protiv moćne Austrije. Budući da tada na otočju nije postojao niti jedan travnjak s Uefinom licencom, utakmica je odigrana na neutralnom terenu u švedskoj Landskroni. Na jednoj strani stajali su profesionalci poput Tonija Polstera, a na drugoj amateri: ribari, poštari i trgovci.

U 61. minuti Torkil Nielsen, prodavač drvne građe, zabio je gol koji je šokirao svijet. Malena reprezentacija, sastavljena od igrača koji su se nogometom bavili iz čistog hobija, pobijedila je Austriju 1-0. Taj dan, poznat kao "Čudo iz Landskrone", postao je nacionalni mit i dan kada je farski nogomet stavljen na kartu svijeta. Austrijski izbornik Josef Hickersberger idućeg je dana dobio otkaz, a farski heroji dočekani su kao kraljevi.

Gotovo četvrt stoljeća kasnije, Farski Otoci ponovili su sličan podvig, i to dvaput. U kvalifikacijama za Euro 2016., pod vodstvom danskog izbornika Larsa Olsena, šokirali su Grčku pobjedom 1-0 u Pireju. U tom trenutku, Grčka je bila 18. na Fifinoj ljestvici, a Farski Otoci 187., razlika od 169 mjesta. Da to nije bila slučajnost, dokazali su u uzvratu na svom Tórsvølluru, gdje su pred krcatim tribinama ponovno slavili, ovoga puta 2-1. Ove dvije pobjede katapultirale su ih do najboljeg renkinga u povijesti, 74. mjesta.

Uz ove senzacije, vrijedi istaknuti i pobjedu protiv Turske 2022. te povijesni uspjeh U-17 reprezentacije, koja se 2017. kvalificirala na Europsko prvenstvo održano upravo u Hrvatskoj, što je bio prvi plasman jedne farske selekcije na završni turnir.

Foto: Thomas Eisenhuth/DPA

Od amatera do bundesligaša: Tko su zvijezde reprezentacije?

Momčad koja je pobijedila Austriju bila je u potpunosti amaterska. Danas je situacija bitno drugačija. Iako je domaća liga i dalje poluprofesionalna, a većina igrača uz nogomet ima i redovne poslove, sve je više onih koji grade uspješne karijere u inozemstvu, prvenstveno u skandinavskim ligama.

Legendarni igrači

Todi Jónsson : Smatrali su ga najtalentiranijim farskim nogometašem svih vremena, Jónsson je bio legenda danskog velikana Kopenhagena, s kojim je osvojio tri naslova prvaka i igrao u Ligi prvaka. Za reprezentaciju je zabio devet golova i jedini je igrač s hat-trickom (protiv San Marina).

: Smatrali su ga najtalentiranijim farskim nogometašem svih vremena, Jónsson je bio legenda danskog velikana Kopenhagena, s kojim je osvojio tri naslova prvaka i igrao u Ligi prvaka. Za reprezentaciju je zabio devet golova i jedini je igrač s hat-trickom (protiv San Marina). Rógvi Jacobsen : S 10 postignutih golova, dijeli titulu najboljeg strijelca reprezentacije u povijesti. Posebno pamte njegova dva gola protiv tadašnjih svjetskih prvaka, Italije, zbog čega su mu talijanski mediji nadjenuli nadimak "farski Inzaghi".

: S 10 postignutih golova, dijeli titulu najboljeg strijelca reprezentacije u povijesti. Posebno pamte njegova dva gola protiv tadašnjih svjetskih prvaka, Italije, zbog čega su mu talijanski mediji nadjenuli nadimak "farski Inzaghi". Jens Martin Knudsen : Vjerojatno najprepoznatljiviji farski igrač, poznat kao "golman s vunenom kapom". Postao je ikona nakon herojske partije protiv Austrije, a kapu je nosio zbog ozljede glave koju je zadobio u djetinjstvu.

: Vjerojatno najprepoznatljiviji farski igrač, poznat kao "golman s vunenom kapom". Postao je ikona nakon herojske partije protiv Austrije, a kapu je nosio zbog ozljede glave koju je zadobio u djetinjstvu. Fróði Benjaminsen: Rekorder s 96 nastupa za reprezentaciju, bio je neumorni defenzivni veznjak i dugogodišnji kapetan, simbol borbenosti i ustrajnosti.

Današnje uzdanice

Jóan Símun Edmundsson (34): Tehnički potkovan napadač i prvi Faranin koji je zaigrao u Bundesligi za Arminiju Bielefeld, danas u islandskom Akukeyriju. Poznat je po spektakularnim golovima i smatraju ga jednim od najtalentiranijih igrača generacije.

(34): Tehnički potkovan napadač i prvi Faranin koji je zaigrao u Bundesligi za Arminiju Bielefeld, danas u islandskom Akukeyriju. Poznat je po spektakularnim golovima i smatraju ga jednim od najtalentiranijih igrača generacije. Hallur Hansson (33): Sadašnji kapetan i motor momčadi. Kompletan vezni igrač koji je bio u danskoj Superligi u Vejleu, a sad se vratio u domaći Klaksvík, poznat po energiji i liderskim sposobnostima.

Više ovaca nego ljudi: Život na rubu Europe

Da bi se razumio duh farskog nogometa, potrebno je razumjeti i zemlju iz koje dolazi. Farski Otoci su autonomni teritorij unutar Kraljevine Danske, sastoje se od 18 vulkanskih otoka smještenih u sjevernom Atlantiku. S populacijom od oko 53.000 stanovnika, imaju više ovaca (oko 70.000) nego ljudi.

Foto: Thomas Eisenhuth/DPA

Njihov glavni grad, Tórshavn, jedan je od najmanjih na svijetu. Krajolik je dramatičan i surov, dominiraju strme litice koje se obrušavaju u ocean, zelene doline bez drveća i sveprisutni fjordovi. Nijedna točka na otocima nije udaljena više od pet kilometara od mora. Vrijeme je toliko nepredvidivo da lokalna izreka kaže: "Ako ti se ne sviđa vrijeme, pričekaj pet minuta".

Unatoč izolaciji, Farski Otoci su moderna i povezana zajednica. Imaju vlastiti jezik, parlament i nogometnu ligu. Zanimljivo je da na cijelom otočju postoje samo tri semafora, a za kazne duže od godinu dana ne postoji zatvor, nego se osuđenici šalju u Dansku, čija su autonomna pokrajina. Njihova infrastruktura je impresivna, s mrežom podmorskih tunela koji povezuju otoke, uključujući i prvi podvodni kružni tok na svijetu.

Slijetanje za hrabre: Izazovi zračne luke Vágar

Putovanje na Farske Otoke, koje je iskusio Hajduk u srpnju prošle godine, na gostovanju kod HB Tórshavna u Konferencijskoj ligi, pa tako i ono koje čeka hrvatsku reprezentaciju, može biti ogromna avantura. Zračna luka Vágar (EKVG) poznata je kao jedna od najzahtjevnijih za slijetanje u Europi. Smještena između visokih fjordova, izložena je snažnim i nepredvidivim vjetrovima koji stvaraju ekstremne turbulencije.

Foto: Thomas Eisenhuth/DPA

Piloti koji lete za Farske Otoke moraju proći posebnu obuku kako bi se nosili s ovim uvjetima. Zabilježeni su brojni slučajevi gdje su avione doslovno bacali naletima vjetra pri slijetanju, a putnici su svjedočili otvaranju pretinaca za prtljagu zbog snažnih turbulencija. To je iskustvo koje se pamti i koje dodaje dozu drame svakom dolasku na otočje.

Farski Otoci su, dakle, puno više od statistike i Fifinog renkinga. Oni su dokaz da u nogometu srce i strast mogu pobijediti sve prepreke, bilo da se radi o svjetskim prvacima na terenu ili o silama prirode u zraku. Hrvatsku čeka protivnik koji možda nema zvijezde svjetskog kalibra, ali ima nesalomljiv duh i ponos koji proizlazi iz života na jednom od najljepših i najsurovijih mjesta na planetu.