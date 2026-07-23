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IZ HULLA U RANGERS

Vatreni otkrio zašto je napustio Jakirovićevu momčad: 'Rekli su mi da više neću biti prvi izbor...'

Piše Josip Tolić,
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Vatreni otkrio zašto je napustio Jakirovićevu momčad: 'Rekli su mi da više neću biti prvi izbor...'
Foto: Rangers Football Club
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Pandur iznenada prešao u Rangers: Hull ga otpisao, a on poručuje da je spreman za najveći pritisak i učenje od legende McGregora

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Mnoge je iznenadio transfer hrvatskog reprezentativnog golmana Ivora Pandura (26) usred Svjetskog prvenstva. Napustio je Hull City koji se senzacionalno plasirao u Premier ligu, pod vodstvom Sergeja Jakirovića, a onda je Riječanin prešao u škotski Rangers. Na predstavljanju u četvrtak objasnio je zašto.

- Čudno je. Trener je Hrvat, kao i ja. Rekao mi je da želi da ostanem i igram. Ali klub je imao drugačiju ideju. Dovesti golmana koji ima iskustvo Premier lige, a ja ga nemam. Jasno su mi poručili da će netko drugi doći kao broj jedan. Sviđa li mi se to ili ne, to je nogomet. Samo sam ponosan i sretan što sam dvije i pol godine dijelio sa svim tim sjajnim ljudima, to mi znači sve - rekao je Pandur.

Škoti su ga pratili dvije godine.

- Sjećam se da mi je agent razgovarao s direktorom koji više nije u ovom klubu i bilo je blizu. Vjerojatno je ovako bolje jer sam sad puno bolji nego što sam bio prije tri ili četiri godine. Puno sam se razvio, ali doći će još toga. Na savršenom sam mjestu za razvoj. Kontakt je trajao tijekom sezone, ali nisam morao puno razmišljati kad su mi pristupili, sve je bilo gotovo u nekoliko dana.

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Trener golmana će mu biti legenda škotskog nogometa Allan McGregor (44).

- Puno mi znači što ga imam kao trenera. Trebam učiti, ispitivati ga i razvijati se. On je klupska legenda, i u Europi je odigrao puno utakmica, kao i u reprezentaciji. Bio sam presretan kad sam čuo da je on trener golmana. Želim učiti od najboljih, zato sam i došao.

Pandur se o Rangersima raspitivao kod suigrača iz Hulla Johna Lundstrama i Kierana Dowella, kao i Hrvata koji je tresao mreže za Rangerse, Antonija Mirka Čolaka.

- Rekli su mi da ovdje puno traže, da je pritisak, da žele trofeje. Želim ih i ja, nikad nisam bježao od pritiska i odgovornosti u karijeri, tako su me odgajali. Želim se testirati na najvećem nivou i Rangers je jedan od najvećih klubova Europe. Znam da sam spreman za to - zaključio je Ivor.

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