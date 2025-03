'Vatreni' proživio pravu dramu: 'Naglo sam završio u bolnici'

Borna Sosa (27) bio je u kadru reprezentacije za utakmicu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske, no nije dobio priliku za nastup jer mu je konkurenciju predstavljao neprikosnoveni Joško Gvardiol. Bek Torina posljednji je put igrao za “vatrene” prošle godine u posljednjem kolu skupine A Lige nacija protiv Portugala. Od tada se ustalio u Torinu, gdje je postao nezamjenjiv na lijevom beku. Tako je bilo sve do sredine veljače, kada se preselio na klupu. Sada je i objasnio razlog iznenadnog prelaska iz standardne postave među pričuve.

Pokretanje videa... 00:57 Sosa za 24sata: Imam čak 18 tetovaža, vlasnik sam koale i u Stuttgartu sponzor jednog slona | Video: 24sata/Video

- Deset dana imao sam temperaturu, završio sam u bolnici, primao infuzije, a liječnici su čak sumnjali na mononukleozu. Bilo je to pravo mučenje, ali sada sam potpuno zdrav. Prve dvije utakmice nakon viroze, protiv Monze i Parme, još nisam bio potpuno spreman, a u trećoj, protiv Empolija, već sam bio zdrav, ali me trener ostavio na klupi. Kad se vratim, vidjet ću kakva će biti situacija. Važno mi je u sezoni odigrati 25 do 30 utakmica. Sredina smo ljestvice, ne možemo značajno ni napredovati ni pasti, nema pritiska - rekao je Sosa za SN.

Otkrio je i kako ne smatra ispadanje u četvrtfinalu Lige nacija katastrofom.

- Žao mi je što se nismo plasirali na završni spektakl Lige nacija. Jedina utjeha je što smo dobili možda nešto lakšu skupinu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Ipak, jako mi je krivo jer su se sve najbolje reprezentacije plasirale dalje, a još mi je više žao jer bi se završnica igrala u Stuttgartu. Prvo, zato što sam igrao u Stuttgartu, a drugo, jer znam da bi na stadionu bilo 99,9 posto Hrvata – izjavio je i dodao:

- Francuska je zasluženo prošla na Final Four. U uzvratu su igrali stvarno odlično. Sve što su radili, radili su kako treba. Nama je bilo jako teško nositi se s njima. Igrači koji su ušli kao zamjene bili su praktički iste kvalitete kao oni koje su zamijenili, imaju istu tržišnu vrijednost i igraju u klubovima istog ranga.