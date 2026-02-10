Obavijesti

U ČETVRTAK

'Vatreni' saznaju protivnike u Ligi nacija. Evo gdje je prijenos

Piše 24sata,
Hrvatska srušila moćnu Francusku na Poljudu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Uoči još jedne UEFA-ine Lige nacija, koja kreće u rujnu kao uvertira u kvalifikacije za Europsko prvenstvo, izabranicima Zlatka Dalića poznati su mogući suparnici

Pred 'Vatrenima'  je još jedna Liga nacija, a doznat ćemo i tko će im stajati na putu do samog nogometnog vrha! U četvrtak, 12. veljače, očekuje nas ždrijeb petog izdanja Lige nacija, u kojem će hrvatska nogometna reprezentacija doznati svoje protivnike, a gledatelji će izravan prijenos iz Bruxellesa moći pratiti na Doma TV od 18 sati. 

Uoči još jedne UEFA-ine Lige nacija, koja kreće u rujnu kao uvertira u kvalifikacije za Europsko prvenstvo, izabranicima Zlatka Dalića poznati su mogući suparnici. Nalaze se u drugom potu, što znači da Vatreni sigurno neće igrati protiv Italije, Nizozemske i Danske, ali zato je jasno da će igrati protiv jedne od četiri nogometne velesile - Portugala, Španjolske, Francuske ili Njemačke. Mogući su i dvoboji protiv Engleske ili Belgije, ali i Srbije. 

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske
Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL


Doma TV vas vodi u samo središte iščekivanja dok Vatreni saznaju tko im stoji na putu do novog europskog vrha. Hrvatska je u prošlom izdanju Lige nacija zaustavljena u četvrtfinalu od Francuza, a najveći uspjeh datira iz 2023. godine. Tada su Vatreni stigli do Final Foura u Rotterdamu. Nakon što su u veličanstvenom polufinalu svladali domaćina Nizozemsku, zlato nam je u finalu ''uzela'' Španjolska, i to boljim izvođenjem jedanaesteraca. Šest utakmica grupne faze Lige nacija igrat će se od rujna do studenog uz ekskluzivne prijenose na Novoj TV, dok su četvrtfinala na rasporedu u ožujku, a Final Four u lipnju 2027. godine.

Ždrijeb Lige nacija pratite uz Sašu Lugonjića u izravnom prijenosu na Doma TV, u četvrtak 12. veljače od 18 sati, a iste večeri u Dnevniku Nove TV s prvim reakcijama iz Bruxellesa javit će se Marko Šepat. Doznajte kakva sudbina čeka naše reprezentativce u lovu na još jedan trofej!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

