'Vatreni' se prvo slikali za Fifu, pa trenirali pred 26 hrvatskih klinaca iz četiri američka grada

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je drugi trening u Alexandriji, ovoga puta na terenima Episkopalne srednje škole nije vladala ludnica kao tijekom jučerašnjeg dana. Opet, ovaj je trening kasnio 10-ak minuta jer su Dalićevi izabranici prvo morali odraditi službeno slikanje za Fifine potrebe.

Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na današnji trening stiglo je 26 hrvatske djece koja žive u SAD-u, svatko od njih je dobio priliku napisati pismo nekom reprezentativcu Hrvatske. Bilo je tu različitih posveta, mnogi su se nadali kako će baš njihovo pismo završiti u rukama Luke Modrića, ali to je dobio samo jedan maleni sretnik. Naši su nogometaši poslije treninga pozdravili male navijače, opet odradili dio "selfieja" i autograma.

U našim redovima i dalje se najviše pričalo o vrućinama koje su stvarno nesnosne, tijekom popodnevnog treninga temperatura je pokazivala 35 stupnjeva Celzijusa, ali je pravi "feeling" bio kao da je vani 43 stupnja Celzijusa. Hrvatska lagano nastavlja pripreme za dvoboj s Engleskom, do našeg otvaranja Svjetskog prvenstva ostalo je još samo četiri dana...