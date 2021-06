Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Belgije 1-0 u posljednjoj provjeri uoči Europskog prvenstva, a reprezentativci Zlatka Dalića već danas su se vratili u Rovinj. Naši nogometaši do utakmice s Engleskom i otvaranja Eura imaju još samo šest dana, a svoja mišljenja oko svih aktualnih tema iznijeli su Mario Pašalić i Joško Gvardiol.

Mladi igrač Dinama je protiv Belgije debitirao za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, odradio dobro poluvrijeme na lijevom boku, a svojom predstavom zadovoljio i izbornika Zlatka Dalića koji je javno pohvalio njegovu predstavu protiv najbolje momčadi svijeta po Fifinoj rang ljestvici.

- Prelijep je osjećaj debitirati za hrvatsku reprezentaciju, to je sigurno trenutak koji ću pamtiti do kraja karijere i svog života. Moja predstava? Ma uvijek može bolje, ali mislim kako je ovo za prvu utakmicu bilo dobro, nemam za čime žaliti. Zahvaljujem i suigračima koji su mi olakšali ulazak u utakmicu, kaže Joško Gvardiol, pa dodaje:

- Stvarno sam bio jako sretan kada sam saznao za ovaj poziv, a moja očekivanja od Eura? Ma ništa, samo trenirati kao do sada, davati svoj maksimum i slušati starije dečke. Odlazak na Europsko prvenstvo je velika stvar za mene, ali i dodatni motiv da u budućem klubu budem što bolji, pa i dalje budem dio hrvatske reprezentacije.

Jeste li kao najmlađi član svlačionice morali proći i nekakvu inicijaciju u svlačionici?

- Ne, nisam još ništa hvala Bogu, nadam se da niti neću, haha.

Vaša najdraža pozicija?

- U seniorski sam se nogomet probio kao stoper, pa bih volio i dalje igrati na toj poziciji, ali nema mjesta za nikakve prigovore. Igrat ću sve što se od mene traži, na svakoj poziciji davati svoj maksimum.

Kakvo je bilo stanje u svlačionici poslije poraza od Belgije?

- Nikada nije ugodno izgubiti, ali nema nervoze, niti ju je bilo poslije utakmice. Dvoboj s Belgijom nam je dobro došao da vidimo gdje smo, ipak smo igrali protiv najbolje reprezentacije po Fifinoj rang ljestvici. Sada moramo još poraditi na nekim detaljima, sve će onda biti super.

Je li kod vas bilo treme kada ste prvi put došli u svlačionicu A reprezentacije ili kada ste upoznali Luku Modrića?

- Da, bila je prisutna trema na upoznavanju sa suigračima, ali i prvom treningu što je normalno. I kada sam igrao za Dinamo europske utakmice sam osjećao pritisak, to je dobro za mene, znam da se onda neću opustiti previše. Da, i na treninzima pazim na suigrače, baš sam komentirao s Ivanušecom kako u nekim situacijama povlačim nogu, najmlađi sam u reprezentaciji, pa ne bi bilo lijepo da nekoga i ozlijedim. Iako tu ne bi bilo nikakve namjere.

Britanske novinare zanimalo je kako mlada nada hrvatskog nogometa gleda na svog konkurenta na lijevom boku - Bornu Barišića.

- Sigurno da cijenim svakog suigrača, pogotovo one na svojoj poziciji. Ti su dečki prošli sve i svašta, od njih mogu puno naučiti. Među nama postoji natjecateljski duh, svatko se želi izboriti za poziciju u momčadi, ali tu nema ništa loše. Osobno mi je jako drago što od njega mogu učiti na treninzima.

Vaša prognoza za Euro?

- Ne volim prognozirati, puno sam toga prije predviđao, pa najčešće griješio. Najvažnije da imamo kvalitetu koju smo pokazali u prvom poluvremenu protiv Belgije, a ako dobro otvorimo Europsko prvenstvo onda možemo jako daleko - završio je Gvardiol.

Na "pressici" pojavio se i Mario Pašalić.

- Utakmica protiv Belgije? Pa defenzivni dio igre je bio dosta bolji nego kada smo protiv jačih suparnika igrali u Ligi nacija, mislim da je to dobro izgledalo. Prema naprijed smo ipak premalo toga stvorili, no sada imamo pet-šest dana do utakmice, pa ćemo i na tome poraditi - priča Mario Pašalić, pa dodaje:

- Osobno se osjećam jako dobro, spreman sam na Euro i na raspolaganju sam izborniku. Nemam nikakvih problema, ozljeda koju sam imao na proljeće je daleko iza mene, spreman sam uskočiti na bilo koju poziciju kada god to bude trebalo.

Sjećate li se hrvatske pobjede na Wembleyju (3-2) iz 2007. godine? Gdje ste tada bili?

- Bio sam doma, gledao sam tu utakmicu, kako ne bih? Bila je to povijesna utakmica i pobjeda, a sigurno da i ovaj nedjeljni dvoboj s Englezima spada u sam vrh onih koje ću, ako dobijem minutažu, imati prilike jednog dana odigrati. Ovo je predivan osjećaj, meni prvo veliko natjecanje, još ćemo ga otvoriti na kultnom Wembleyju.

Hrvatska je protiv Belgije prvi ozbiljniji udarac uputila tek u sudačkoj nadoknadi?

- Da, već sam rekao da smo prema nazad dobro izgledali, prema naprijed to nije bilo dobro. Prvi udarac je bio onaj Brekala u finišu dvoboja, ali napravit ćemo sve kako bi u nedjelju izgledali bolje i opasnije. Naši ciljevi? Prvi je cilj proći skupinu, a sve dalje ovisi o tome kako ćemo se prezentirati u prve tri utakmice, s kakvim samopouzdanjem ući u osminu finala. Nešto će se naravno pitati i suparnika. Hrvatska ima kvalitetu, to ćemo pokazati i na Euru.

I za kraj, jeste li koji put sanjali kako zabijate pobjednički gol za 1-0 na Wembleyju u 90. minuti?

- Noćas! Nema u tome ništa loše, haha - sa smiješkom je završio Pašalić.