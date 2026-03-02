Obavijesti

'Vatreni' u Danskoj ispao u 'ligu za bedaka'. Navijači ga krive...

'Vatreni' u Danskoj ispao u 'ligu za bedaka'. Navijači ga krive...
Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS

Kopenhagen proživljava veliku krizu, a Dominik Kotarski je na udaru navijača zbog loših rezultata. Klub je pao u skupinu za ostanak, a navijači traže da hrvatski golman, pojedini suigrači i uprava napuste klub

Dominik Kotarski (26) brani u Kopenhagenu, danskom velikanu, koji će u nastavku sezone igrati u skupini za ostanak. Prvih šest od 12 momčadi u danskoj Superligi ide u skupinu za osvajanje naslova, a Kopenhagen je završio na sedmom mjestu s 29 bodova u 22 susreta. Velika je to promjena za klub koji se ove sezone natjecao u Ligi prvaka. Na udaru kritika navijača je hrvatski golman na golu prvoligaša Dominik Kotarski.

U ligi Kopenhagen nije slavio od 23. studenog 2025., odnosno šest utakmica zaredom. Kroz sezonu su ostvarili pet pobjeda, tri puta odigrali neriješeno uz devet poraza. Zabili su 35 golova i primili jedan manje.

- Ozbiljno mislim da je Kotarski ogroman dio problema. Ostali nemaju nikakvo povjerenje u njega. On je jednostavno preloš za naš klub.

Neki su vrlo direktno i oštro osudili Kotarskog za kojeg smatraju da je isključivi krivac loših rezultata. 

- Poderite mu ugovor i nabijte ga nogom iz kluba. Taj čovjek je sramota za naš klub. Kotarski out, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Određeni navijači pak smatraju da je Kotarski samo dio većeg problema i cijelog kolektiva trenutačnog rostera. 

- Prodajte (uprava) Larssona, Pantu, Gabriela, Silvu, Lopeza, Kotarskog, Birgera.... i još šaku njih. Pronađite što prije neke kompetentne ljude s nogometnim znanjem, koji se mogu u kratkom roku pridružiti odboru i prodati svoje dionice novom vlasniku, koji zapravo želi klub više nego vi. Nikome nećete nedostajati.

Kotarski je u Kopenhagen stigao iz grčkog PAOK-a prošlo ljeto za pet milijuna eura. Za klub je odigrao 41 utakmicu, primio 60 golova i 11 puta mrežu očuvao netaknutom. Često je na udaru kritika bio zbog loših nastupa u Ligi prvaka koji su pod povećalom u odnosu na dansko prvenstvo. Za Hrvatsku je odigrao tri susreta, a zadnji u listopadu 2025. u slavlju protiv Gibraltara (3-0).

Foto: Felipe Mondino/IPA Sport / ipa-agency.net
Foto: Felipe Mondino/IPA Sport / ipa-agency.net

Danci su u Ligi prvaka ispali nakon ligaške faze, odnosno osam odigranih utakmica. Završili su natjecanje na 31. mjestu s osam bodova u toliko susreta. Kopenhagen je kroz šest utakmica doigravanja izborio najprestižnije klupsko natjecanje i zaradio veliki novac kroz samo sudjelovanje, ali problem je domaće prvenstvo u kojem prvi put od 2000. godine nisu izborili prvih šest pozicija i borbu za naslov.

Foto: Christian Charisius/DPA
Foto: Christian Charisius/DPA

Aktualni danski prvak rekorder je po broju ligaških (16) i kup naslova (10), a osnovan je 1992. godine. Aktualni su prvaci i osvojili su tri titule u zadnje četiri sezone; Midtjylland našeg Martina Erlića uzeo je naslov u sezoni 2023./24. 

