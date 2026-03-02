'Vatreni' u Danskoj ispao u 'ligu za bedaka'. Navijači ga krive...

Dominik Kotarski (26) brani u Kopenhagenu, danskom velikanu, koji će u nastavku sezone igrati u skupini za ostanak. Prvih šest od 12 momčadi u danskoj Superligi ide u skupinu za osvajanje naslova, a Kopenhagen je završio na sedmom mjestu s 29 bodova u 22 susreta. Velika je to promjena za klub koji se ove sezone natjecao u Ligi prvaka. Na udaru kritika navijača je hrvatski golman na golu prvoligaša Dominik Kotarski.

U ligi Kopenhagen nije slavio od 23. studenog 2025., odnosno šest utakmica zaredom. Kroz sezonu su ostvarili pet pobjeda, tri puta odigrali neriješeno uz devet poraza. Zabili su 35 golova i primili jedan manje.

- Ozbiljno mislim da je Kotarski ogroman dio problema. Ostali nemaju nikakvo povjerenje u njega. On je jednostavno preloš za naš klub.

Neki su vrlo direktno i oštro osudili Kotarskog za kojeg smatraju da je isključivi krivac loših rezultata.

- Poderite mu ugovor i nabijte ga nogom iz kluba. Taj čovjek je sramota za naš klub. Kotarski out, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Određeni navijači pak smatraju da je Kotarski samo dio većeg problema i cijelog kolektiva trenutačnog rostera.

- Prodajte (uprava) Larssona, Pantu, Gabriela, Silvu, Lopeza, Kotarskog, Birgera.... i još šaku njih. Pronađite što prije neke kompetentne ljude s nogometnim znanjem, koji se mogu u kratkom roku pridružiti odboru i prodati svoje dionice novom vlasniku, koji zapravo želi klub više nego vi. Nikome nećete nedostajati.

Kotarski je u Kopenhagen stigao iz grčkog PAOK-a prošlo ljeto za pet milijuna eura. Za klub je odigrao 41 utakmicu, primio 60 golova i 11 puta mrežu očuvao netaknutom. Često je na udaru kritika bio zbog loših nastupa u Ligi prvaka koji su pod povećalom u odnosu na dansko prvenstvo. Za Hrvatsku je odigrao tri susreta, a zadnji u listopadu 2025. u slavlju protiv Gibraltara (3-0).

Danci su u Ligi prvaka ispali nakon ligaške faze, odnosno osam odigranih utakmica. Završili su natjecanje na 31. mjestu s osam bodova u toliko susreta. Kopenhagen je kroz šest utakmica doigravanja izborio najprestižnije klupsko natjecanje i zaradio veliki novac kroz samo sudjelovanje, ali problem je domaće prvenstvo u kojem prvi put od 2000. godine nisu izborili prvih šest pozicija i borbu za naslov.

Aktualni danski prvak rekorder je po broju ligaških (16) i kup naslova (10), a osnovan je 1992. godine. Aktualni su prvaci i osvojili su tri titule u zadnje četiri sezone; Midtjylland našeg Martina Erlića uzeo je naslov u sezoni 2023./24.