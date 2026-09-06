Vatreno krštenje Bjelovara na početku Premijer lige! Zagreb je pokazao silu pred Ligu prvaka

Rukometaši Zagreba gostovali su u prvom kolu Premijer lige kod Bjelovara u popunjenoj Dvorani Europskih prvaka i pobijedili domaćina rezultatom 34-21. Susret se prvenstveno trebao igrati 12. rujna u Zagrebu, ali povodom 70. godišnjice kluba RK Bjelovara i svečanog otvaranja dvorane, domaćinstvo je premješteno u srce Bilogore i to sedam dana ranije od prvotnog dogovora.

Prije početka susreta povjerenik za natjecanja HRS-a, Ante Ančić, uručio je prigodni poklon predsjedniku RK Bjelovara Dariju Kudumiji. Nakon toga, trener Zagreba i rođeni Bjelovarčanin, Hrvoje Horvat mlađi, uručio je predstavnicima kluba dres Zagreba s brojem 70 koji aludira na 70. godišnjicu postojanja RK Bjelovara.

Foto: RK Bjelovar / Facebook

Legenda Bjelovara i kružni napadač 'kesizubaca' Stipan Šimunović koji je u klubu proveo 21 godinu, odigrao preko 450 utakmica i bio kapetan gotovo 12 godina dobio je poklon od uprave nakon što je koncem prošle sezone odlučio završiti igračku karijeru. Osim njega, poklon je dobio i svim Bjelovarčanima poznati domar dvorane Mario Rajković koji je otišao u zasluženu mirovinu i većinu života posvetio da sve u Dvorani europskih prvaka bude uredno i na mjestu.

Utakmica je pritom počela s minutom šutnje. Održala se u spomen legendarnog igrača Bjelovara Miroslava Pribanića Rabana koji je bio dio neprikosnovene generacije iz 1972. godine koja je bila na europskom tronu. Raban je preminuo 2. srpnja, a ovo je bila idealna prilika da mu se održi počast.

Susret je ujedno bio i sraz trenera Bjelovara Slavka Goluže koji je u tri navrata bio na klupi Zagreba, te Hrvoja Horvata, Bjelovarčanina koji je od ove sezone glavni trener Zagrepčana. Ispreplela se tako na početku sezone 2026./27. priča dvije legende hrvatskog rukometa.

Foto: RK Bjelovar / Facebook

Zagreb je u uvodnom dijelu utakmice opravdao ulogu favorita; 'lavovi' su nakon 13 minuta igre vodili 8-0. Bjelovar je u 14. zabio prvi gol, ali do 18. minute Zagreb se odvojio na neuhvatljivih 10 golova prednosti.

Na poluvremenu su gosti vodili rezultatom 17-8, a u istom ritmu i tonu su nastavili u drugome dijelu, bez obzira na izmijenjeni kadar. Horvat je odlučio na početku drugog dijela izmijeniti cijeli sastav na parketu. Bjelovar je to iskoristio i imao momentum nekoliko minuta početkom drugog dijela što je prisililo stratega Zagreba da pozove timeout.

Zagrepčani su se nakon timeouta primirili i nastavili s dominacijom koja je trajala sve do kraja susreta. Bjelovar je imao svoje bljeskove i nalete, ali nedovoljno da ugrozi veliku prednost Zagrepčana.

Poraz je dodatno pogoršala i ozljeda koljena igrača Bjelovara Marka Bajana koji je nakon istrčane kontre zabio gol, ali nezgodno pao. Nakon dodatnih pretraga utvrdit će se težina njegove ozljede.

Najefikasniji u redovima Zagreba i prvo ime susreta bio je hrvatski reprezentativac Zlatko Raužan koji je u svom službenom debiju za klub iz sedam pokušaja zabio isto toliko golova. Drugi iza njega po broju golova bio je novi kapetan ekipe Filip Glavaš; on je mrežu zatresao pet puta iz šest udaraca na gol. Vratari Sandro Meštrić i Urh Kastelic su imali svaki po četiri obrane.

Kod Bjelovara su četiri pogotka postigli Domagoj Grizelj i Lazar Petrović; Grizelju je za taj učinak trebalo devet, a Petroviću šest pokušaja. Matej Mudrinjak je imao solidan dan na golu sa sedam obrana od 20 upućenih udaraca (35%), a Leo Branko Sunajko je imao jednu obranu.

Događaj su svojim prisustvom uveličali predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić, predsjednik Saveza BBŽ-a Fredi Pali, sportski direktor Zagreba i nekadašnji rukometaš Damir Bičanić te glavni menadžer 'lavova' Božidar Jović.

Zagreb idući susret u "Premijerki" igra protiv Nexea 19. rujna u zagrebačkoj Areni, a prije toga imat će dva zahtjevna testa u Ligi prvaka. Prvi će biti protiv Celja 9. rujna u Areni, a zatim gostovanje tjedan dana kasnije u Parizu protiv PSG-a. Bjelovar idući službeni susret igra 19. rujna protiv Rudara u Dvorani europskih prvaka.