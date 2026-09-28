'Vatreni' rastura u 36. godini, a klub je otkrio što planira s njime

Novi Osasunin sportski direktor Jose Antonio Prieto "Cata" rekao je da taj španjolski prvoligaš želi produžiti ugovor s hrvatskim napadačem Antom Budimirom koji istječe na kraju sezone.

- Budi je najbolji središnji napadač u povijesti Osasune. Bili bismo presretni da ostane s nama. Istina je da mu istječe ugovor i on treba promisliti jer je vlasnik svoje budućnosti, izjavio je 54-godišnji "Cata" na konferenciji za medije u Pamploni.

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Osasunu je napustio dosadašnji sportski direktor Braulio Vazquez koji je, zadužen za kupnju i prodaju igrača, doveo Budimira 2020. na posudbu iz Mallorce te godinu dana kasnije i otkupio njegov ugovor. Vazquez je sada otišao u Valenciju, pretposljednju momčad španjolskog prvenstva, u kojoj je već radio i gdje mu se nalazi obitelj.

Na poziciji ga je zamijenio "Cata", koji je dosad bio njegova desna ruka u Osasuni i gdje su obojica radila od 2017. On namjerava uskoro razgovarati s Budimirom oko produženja suradnje dogovorene do 30. lipnja 2027.

- S Budimirom, vjerujem, imam dobar odnos jer kada je stigao ovdje prenio mi je Covid prvi dan, ispričao je uz smijeh novi sportski direktor.

- Došlo mi je da ga ubijem. Dočekao sam ga na (stadionu) El Sadru, a on mi prenio virus. No s obzirom na golove koje je zabio, ništa mu ne zamjeram, nastavio je u dobrom raspoloženju Cata.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Budimir je prije devet dana zabio gol u remiju 1-1 s Rayo Vallecanom, što mu je bio ukupno 100. gol u španjolskoj ligi. Nakon što je prošle dvije sezone završio kao treći strijelac La Lige, ove je nastavio zabijati. U početnih sedam kola postigao je pet golova.

- On je legenda. Svi bismo ovdje bili sretni da ostane, ne samo ja, nego predsjednik i ostali, napomenuo je Cata.

Budimir u dobi od 35 godina najstariji je igrač u momčadi čiji prosjek starosti iznosi 28 godina.

- Najvažnije je što igrač pokazuje na terenu, a ne datum koji mu piše na osobnoj iskaznici ili putovnici, rekao je Cata.

Foto: Eva Korinkova

Budimir se trenutno nalazi u Sevilli gdje će reprezentacija Hrvatske u utorak odigrati sa Španjolskom utakmicu Lige nacija.

- Nadam se da ove godine neće početi naša era nakon Budimira. Ponavljam, želimo da ostane. Njegov odlazak bi bio teško nadoknadiv. Morat ćemo se pripremiti za taj trenutak kada dođe, dodao je.

Sportski direktor je objasnio da nosi nadimak Cata, što je skraćeno od "Katalonac", jer je rođen u Kataloniji gdje su bili emigrirali njegovi roditelji. Osasuna se nakon sedam kola nalazi na 13. mjestu među 20 klubova Primere.