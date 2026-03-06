Važna pobjeda hokejaša Siska za prednost domaćeg terena

Hokejaši Siska svladali su u četvrtak u Italiji Wipptal 3-4 (2-0, 0-2, 1-2) čime su osigurali minimalno četvrto mjesto i prednost domaćeg leda u prvoj rundi playoffa Alpske lige koji počinje u utorak. Sisak nije dobro otvorio utakmicu tako da je prva trećina završila vodstvom 2-0 za domaćine.

U drugom periodu ekipa sa Zibela se budi i započinje veliki preokret. Prvo na gol zaostatka u 25. minuti smanjuje Nikša Jurić, a svega 40 sekundi kasnije poravnava Fran Završki. S rezultatom 2-2 završila je druga trećina. Odmah na početku posljednjeg perioda Yeob Kim dovodi Siščane u vodstvo. No, u 52. minuti hokejaši iz Južnog Tirola uspijevaju izjednačiti, da bi niti minutu kasnije Karlo Marinković zabio za konačnih 3-4.

Bila je to prva pobjeda Siska protiv Wipptal Broncosa u regularnom dijelu utakmice otkako je hrvatski klub član Alpske lige. Tom važnom pobjedom Sisak je osigurao minimalno četvrto mjesto te prednost domaćeg leda u prvom kolu doigravanja. Prije toga Sisak u master rundi ima još utakmicu protiv Asiaga u gostima, a u utorak ga na Zibelu čeka povijesna playoff večer.