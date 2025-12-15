'Već sam Hrvat': Mladi talent Dinama javio se na hrvatskom, a Hoxhin odgovor postao je hit

Mladi portugalski dragulj Dinama, 17-godišnji Cardoso Varela, ponovno je oduševio navijače "modrih". Nakon važne pobjede protiv Slaven Belupa, oglasio se na Instagramu porukom na hrvatskom jeziku, a u komentarima se javio i Arber Hoxha.

Varela je objavio seriju fotografija s utakmice u Koprivnici, u kojoj je Dinamo slavio 5-2, a on je ušao u igru u 64. minuti. Uz fotografije je kratko i jasno napisao: "Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys". Gestom je još jednom pokazao koliko cijeni podršku s tribina i koliko su mu navijači ''modrih'' prirasli srcu, unatoč tome što nije dugo na Maksimiru.

Zanimljivo, u komentarima su se javila još dva dinamovca. Arber Hoxha poručio je mladom suigraču: 'Kako si naučio hrvatski, svaka čast', na što mu je portugalski tinejdžer odgovorio: 'Već sam Hrvat' uz sretne emotikone.

Našalio se i Francuz Ronael Pierre-Gabriel, koji je napisao: 'Zar si ti igrao danas?' i time nasmijao i samog Varelu. Očito nakon uvjerljive pobjede vlada vrlo dobro rasploženje u redovima Dinama.

