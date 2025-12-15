Obavijesti

Sport

Komentari 3
DOBRA ATMOSFERA

'Već sam Hrvat': Mladi talent Dinama javio se na hrvatskom, a Hoxhin odgovor postao je hit

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
'Već sam Hrvat': Mladi talent Dinama javio se na hrvatskom, a Hoxhin odgovor postao je hit
2
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mladi portugalski talent Dinama, Cardoso Varela, osvojio navijače porukom na hrvatskom! Nakon pobjede protiv Slaven Belupa, Varela oduševio na Instagramu, a Hoxha se javio s pohvalom

Mladi portugalski dragulj Dinama, 17-godišnji Cardoso Varela, ponovno je oduševio navijače "modrih". Nakon važne pobjede protiv Slaven Belupa, oglasio se na Instagramu porukom na hrvatskom jeziku, a u komentarima se javio i Arber Hoxha.

Pokretanje videa...

Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo 02:09
Golovi s utakmice Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Varela je objavio seriju fotografija s utakmice u Koprivnici, u kojoj je Dinamo slavio 5-2, a on je ušao u igru u 64. minuti. Uz fotografije je kratko i jasno napisao: "Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys". Gestom je još jednom pokazao koliko cijeni podršku s tribina i koliko su mu navijači ''modrih'' prirasli srcu, unatoč tome što nije dugo na Maksimiru.

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Zanimljivo, u komentarima su se javila još dva dinamovca. Arber Hoxha poručio je mladom suigraču: 'Kako si naučio hrvatski, svaka čast', na što mu je portugalski tinejdžer odgovorio: 'Već sam Hrvat' uz sretne emotikone.

Foto: Instagram

Našalio se i Francuz Ronael Pierre-Gabriel, koji je napisao: 'Zar si ti igrao danas?' i time nasmijao i samog Varelu. Očito nakon uvjerljive pobjede vlada vrlo dobro rasploženje u redovima Dinama.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Modrić dominirao u drami. Evo što pišu Talijani: Savršena lopta
VIDEO: MILAN KIKSAO

Modrić dominirao u drami. Evo što pišu Talijani: Savršena lopta

Drama na San Siru! Milan prosuo pobjedu protiv Sassuola, Modrić asistirao, Allegri ljut. Dva poništena gola, Tomori podbacio, a utrka za Scudetto se zahuktava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025