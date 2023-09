Veći je strah od kazne nego od poraza: Latvija je na Fifinoj listi ispod Sudana, Komora i Nigera

Najteže su utakmice u kojima su unaprijed upisani bodovi. Fraza koju potežu svi sportaši i koja se, zapravo, toliko puta pokazala točnom, i ovih je dana na usnama "vatrenih".

Dolazi Latvija, posljednja momčad skupine, bez ijednog boda, 134. na Fifinoj ljestvici (Hrvatska šesta), iza Solomonskih Otoka, Antigue i Barbude, Sudana, Komora, Farskih Otoka, Nigera, Malavija, Sijera Leonea, Sjeverne Koreje, Tajlanda, Gvatemale..., tržišne vrijednosti 9,43 milijuna eura, što je manje nego što vrijede samo Sosa ili Juranović.

Koeficijent na pobjedu je 1,10, a suparnik idealan da uletimo u zamku druge fraze: "Više su željeli pobjedu". Latvijci su sve tri utakmice u skupini izgubili s golom zaostatka, u Armeniji su primili gol u 91. minuti, kod kuće protiv Turske u 95. Jesu li ispucali svoju nesreću?

U tom kontekstu treba gledati i činjenicu da je Dalićeva Hrvatska vrlo rijetko pobjeđivala u svim natjecateljskim utakmicama u jednom terminu, bile one kvalifikacijske ili u Ligi nacija. Bez obzira na (ne)kvalitetu suparnika.

U studenom 2021. "vatreni" su srušili Maltu i Rusiju, a u rujnu 2022. Dansku i Austriju. I to je to od Dalića. Dok su naši u "blok utakmicama" gubili bodove od Walesa, Slovenije, Azerbajdžana, Mađarske... Ukupno je u povijesti reprezentacije Hrvatska 16 puta pobijedila sve natjecateljske utakmice u jednom terminu, a 37 puta to nije uspjela.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zamka može biti i loš teren na Rujevici, što u pravilu pogoduje ekipi s manje kvalitete, koja se brani. Pa i teret koji visi nad glavom - da bi iduću utakmicu Hrvatska mogla igrati bez navijača.

Podsjetimo, HNS je zbog rasističkih povika "cigani" dijela navijača na završnici Lige nacija dobio uvjetnu kaznu i za idući takav prekršaj slijede prazne tribine. A iduća domaća je protiv Walesa na novom Pampasu. Dalić je dio rizika odlučio smanjiti nepozivanjem Livaje, "crvene krpe" nekim divljacima, ali na prevenciji huliganizma u nogometu kod nas se uopće ne radi. Pogotovo to ne čine klubovi.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Svi su igrači otišli u bolje klubove i to me veseli - rekao je Zlatko Dalić o burnom prijelaznom roku "vatrenih", u kojem su čak desetorica promijenila klub, a klubovi su za Hrvate platili rekordnih više od 250 milijuna eura.

I dok su Livaković, Ivanušec i Šutalo otišli u jače lige, nizozemsku i tursku, činjenica je da Hrvatska ima manje igrača iz liga "petice" nego što je imala dok smo bili u Ligi nacija. Brozović je iz Italije otišao u Saudijsku Arabiju, a Sosa iz Njemačke u Nizozemsku, pa je broj s 13 pao na 11. Također, više nemamo igrače u divovima Bayernu i Interu.

Veća zamka može biti što dio igrača ne igra u klubovima. Livaković nije zaigrao od šokantnog remija AEK-a i Dinama u Ateni prije 20 dana, Sosa je igrao samo 44 minute i prošli tjedan promijenio je klub, iza Pašalića je samo 45 minuta ove sezone, a i Modrić je postao rezerva u Realu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Hrvatska je četiri puta igrala s Latvijom i sva četiri puta pobijedila. Nije svaki put bilo lagano, a u dva su okršaja igrači odluke zapravo bile rezerve, igrači željni dokazivanja, koji su se na takvim okršajima htjeli nametnuti izborniku - Boško Balaban i Davor Vugrinec.

Tko će biti Dalićevi Bole i Vuga na Rujevici?