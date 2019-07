'Većina boraca se ponaša poput ku*vi. Svi laju, a slabo grizu...'

Američki borac Jon Jones postao je prava lovina u poluteškoj kategoriji, no nitko mu ne može oduzeti titulu. Jones je naslov osvojio nakon pobjede nad Gustafssonom, a obranio ga je dva puta i to protiv Anthonyja Smitha i Thiaga Santosa. No sjajni borac nije nimalo oduševljen njihovim ponašanjem. Naime, i Santos i Smith prozivali su ga za grijehe iz prošlosti i vrijeđali ga.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Zašto ti tipovi moraju pričati ovakva sr***a prije nego što izgube od mene? A onda, nakon borbe, ja nastavim vrlo korektno prema njima i pravi sam sportaš. Ovo je već dosadno - rekao je ljutiti Jones kojeg je posebno iz takta izbacio potencijalni budući izazivač Corey Anderson koji je nekoliko puta spomenuo njegove padove na doping testovima.

Breaking news: Cory Anderson verbally attacks Jon Jones about his past. Why does these guys have to talk smack before taking their L? And then after the fight I go on with good sportsmanship and say nice things about them. 😩 It’s getting old

- Razumijem ih, ali volio bih da ti momci više govore svojom vještinom, a ne riječima. Za tipove koje svijet smatra nekim od najopakijih sportaša, većina se ponaša poput ku***. Uvijek laju, a grizu jako slabo. Da, znam vrlo malo o njemu, ali ću ga definitivno razotkriti. Možda će htjeti reći svojoj supruzi da ostane kući u prosincu - napisao je Jones na Twitteru.

I get it, just wish these boys would let their skills speak for them. For these guys to be considered some of the toughest men/athletes in the world, most of them act like little bitches. Always with the bark and very little bite https://t.co/WPnc7hxfQN