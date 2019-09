Većina ovih dinamovaca prema Manchesteru će tek turistički...

Dinamo je upisao i drugi prvenstveni poraz sezone, Zagrepčani su pali (1-0) u Varaždinu. Nenad Bjelica bitno je promijenio početni sastav u odnosu na momčad koja je u Ligi prvaka 'pomela' Atalantu, priliku od prve minute s tog dvoboja dobili su tek Dino Perić i Kevin Theophile-Catherine. A od novih lica u sastavu Dinama našli su se Zagorac, Pinto, Moubandje, Ivanušec, Majer, Gojak, Hajrović, Atiemwen i Gavranović.

Već od prve minute vidjelo se kako 'to nije to', kako u momčadi Dinama nedostaje želje, agresije i odlučnosti. Nogometaši hrvatskog prvaka zaigrali su si 'laganicu', vjerovali kako će šetnjom osvojiti tri boda. E, tako ne ide, pa niti protiv posljednjeplasirane momčadi lige. Oprostite, do danas posljednjeplasirane momčadi, Varaždin je 'skalpom' protiv Dinama večeras pobjegao s dna ljestvice.

Očito kako Nenad Bjelica ove sezone ne uspijeva sve igrače držati 'vrućima', domaće utakmice pokazuju kako je Dinamo prilično ranjiv bez Danija Olma. Osjetilo se to u Osijeku (0-0), vidjelo na Poljudu (0-1), a sada potvrdilo i u Varaždinu. Dinamo je bez mladog Španjolca ranjiv, Dinamo se muči, o tome svjedoče dva poraza i jedan remi u prvih devet kola ove sezone...

Izet Hajrović potpuno je izvan forme, Lovro Majer i Luka Ivanušec ne uspijevaju gospodariti sredinom terena kao što su to nekada radili u Lokomotivi, Mario Gavranović jednostavno - ne zabija. Palac gore zaslužili su tek Ivo Pinto, Amer Gojak i Iyayi Atiemwen koji su djelovali bolje od drugih. I koji, kako to izgleda sa strane, ne biraju utakmice. Pinto je bio raspoložen i rastrčan, Atiemwen lomio suparnike na svojoj strani, dok je Gojaka bilo po cijelom terenu. Ali je i promašivao.

Da, nogometaši Dinama su podigli tempo nakon primljenog pogotka, no tako je trebalo zaigrati od prve minute. Kasnije lopta nije htjela u gol ,bez obzira na dobre prigode Gojaka i Theophilea...

Pred nogometašima Dinama sada je gust raspored, utorak 'modrima' donosi Kup ogled u Karlovcu, sljedeći vikend na 'meniju' je Lokomotiva, a onda stiže gostovanje kod Manchester Cityja. Tamo će na travnjak oni najbolji, bit će to vrlo slična momčad onoj protiv Atalante uz pokoju promjenu. A ekipa iz Varaždina?

Većina će ih, budite sigurni, prema Manchesteru tek turistički, bez ikakve nade za ozbiljnijom minutažom. Jer ako ne ide protiv Varaždina, kako će parirati najskupljoj momčadi današnjice? A na Etihadu će opet istrčati Livaković, Stojanović, Leovac, Dilaver, Ademi, Olmo, Moro, Oršić, Petković...