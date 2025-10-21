Snježna kraljica držala nas je na životu nakon Ivice, a kvalitetan rad dođe na naplatu. Zubčić je tražio dužu pauzu, a očekujem da će Rodeš i Tvrtko Ljutić eksplodirati, komentirao je direktor Hrvatskog skijaškog saveza
Vedran Pavlek za 24sata: Zrinka će opet osvojiti Globus, a Ivica je zadovoljan 'novim učenikom'
Moj je moto oduvijek bio da se kvalitetan rad i ulaganja kad-tad moraju isplatiti, riječi su direktora Hrvatskog skijaškog saveza, Vedrana Pavleka (52) uoči nove sezone Svjetskog kupa, koja počinje u subotu ženskim veleslalomom u austrijskom zimovalištu Söldenu.
