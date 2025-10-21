Obavijesti

Sport

Komentari 1
DIREKTOR CROSKI SAVEZA PLUS+

Vedran Pavlek za 24sata: Zrinka će opet osvojiti Globus, a Ivica je zadovoljan 'novim učenikom'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 6 min
Vedran Pavlek za 24sata: Zrinka će opet osvojiti Globus, a Ivica je zadovoljan 'novim učenikom'
Foto: PIXSELL/

Snježna kraljica držala nas je na životu nakon Ivice, a kvalitetan rad dođe na naplatu. Zubčić je tražio dužu pauzu, a očekujem da će Rodeš i Tvrtko Ljutić eksplodirati, komentirao je direktor Hrvatskog skijaškog saveza

Moj je moto oduvijek bio da se kvalitetan rad i ulaganja kad-tad moraju isplatiti, riječi su direktora Hrvatskog skijaškog saveza, Vedrana Pavleka (52) uoči nove sezone Svjetskog kupa, koja počinje u subotu ženskim veleslalomom u austrijskom zimovalištu Söldenu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Ukrajinska tenisačica Dajana Jastremska (25) bila je jedna od nazanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025