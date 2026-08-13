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SUSRET STARIH PRIJATELJA

Vejić i trener Žalgirisa susreli se u Splitu nakon čak 20 godina! 'Sretno, ali Hajduk je moj klub'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Vejić i trener Žalgirisa susreli se u Splitu nakon čak 20 godina! 'Sretno, ali Hajduk je moj klub'
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Prije dvadesetak godina rastali su se na -20 stupnjeva a jučer su se ponovno sreli na +40 stupnjeva. Nekadašnji suigrači Hrvoje Vejić i trener Žalgirisa Andius Skerla dijeli su svlačionicu ruskog Toma iz Tomska...

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Prije dvadesetak godina rastali su se na minus 20 stupnjeva a jučer su se ponovno sreli na čak 40 stupnjeva. Nekadašnji suigrači Hrvoje Vejić i trener Žalgirisa Andius Skerla dijeli su svlačionicu ruskog Toma iz Tomska, momčadi za koji su skupa igrali, štoviše, jedno su vrijeme bili i par stopera. 

- Bolje napišite par sjekira – kazao je Vejić i nasmijao svog nekadašnjeg kolegu, kojeg nije vidio od kad su se rastali u Sibiru.

Svako je krenuo na svoju stranu, Skerla je otišao prvi u Litavsku Vetru, kasnije i u Poljsku, da bi igračku karijeru završio u Žalgirisu i odmah se nastavio educirati za trenera. Danas vodi momčad Žalgirisa koja igra s Hajdukom kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Vejić je pak ostao pune tri sezone u zapadnom Sibiru, odakle se vratio u Hajduk...

- Nisam znao da živiš u Splitu, svakako bih ti se javio, ili barem pitao za informacije o Hajduku – kazao je Skerla.

- Od informacija ništa, želim ti svu sreću ali, Hajduk je ipak moj klub. Trebat će ti sreća s obzirom na rezultat iz prve utakmice, ali i atmosferu i temperaturu koja vas čeka - odgovorio je spremno Vejić koji je pokušao kontaktirati kolegu putem društvenih mreža, ali ni jedan ni drugi nisu baš aktivni. 

Štoviše, jedan ima profil koji ne posjećuje već dugo, a drugi je otvorio profil pod pseudonimom, tako da su šanse za kontakt bile minimalne. Ali zato su tu novinari, poziv Vejića nama, naša poruka Petru Bosančiću koji igra za Skerlinu momčad, i broj je začas stigao.

A dalje je bilo lako dogovoriti susret, i evocirati uspomene na nekadašnje suigrače Pavela Pogrebnjaka, Branislava Krunića..., na trenera Anatolija Biševca kojeg svi zovu "ruski Ćiro Blažević", pa neponovljivog Valerija Petrakova, utakmica koje su odlučivale o prvaku protiv Lokomotiva sa Emirom Spahićem i Branislavom Ivanovićem te Zenitom za koji su igrali Aleksandrom Keržakovim, Andrejem Aršavinom, Ivicom Križancem...

- Bili smo mali klub ali smo itekako utjecali na rasplet prvenstva, nije nas se moglo lako dobiti – kazao je Skerla, a Vejić dodao:

- A tko će nas dobiti kad je do nas trebalo satima putovati. Sjećaš se kad sam u tjedan dana nakon utakmice u Tomsku odletio na okupljanje reprezentacije u Zagreb, potom na utakmicu u Izrael i natrag, da bi se po dolasku u Tomsk presvukao i odletio s momčadi na utakmicu u Vladivostok. I onda me Petrakov pita mogu li započeti utakmicu, a ja ne mogu oči držati otvorene, ha, ha, ha... A treninzi, na pripremama smo 15 dana trčali po snijegu, igrali košarku, rukomet, odbojku... sve osim nogometa...

Skerla je pričao o prijateljstvu s Valdasom Dambrauskasom kojeg je posjećivao u Splitu, gledao treninge i utakmice Hajduka, kaže kako i danas žali što ga je Mindaugas Nikoličius smijenio, pitao je Vejića čime se bavi... Kad je čuo da radi kao stručni komentator na televiziji, našalio se kako vjerojatno zbog toga ima dobar ten. 

- To je od ribolova, svaki tjedan idem s prijateljima brodom loviti tune – odgovorio je Vejić i pozvao svog nekadašnjeg suigrača u goste te se ponudio da mu pokaže Split:
 
- Od razgledavanja grada ništa, moram pripremati utakmicu, ali jednog dana kad dobijem otkaz rado ću doći. Split je prekrasan grad... obećao je Skerla.

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