NOVI IZAZOV

Vejić opet u trenerskom poslu

Piše Luka Tunjić,
Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Rijeke uoči početka utakmice 35. kola SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Bivši nogometaš Hajduka, Hrvoje Vejić (48), ima novi trenerski posao. Prema pisanju Dalmatinskog portala, Vejić će preuzeti juniore RNK Splita 1912, kluba koji je osnovan u svibnju 2024. kao nasljednik bivšeg prvoligaša RNK Splita, koji je završio u stečaju.

Novi RNK Split usredotočen je na rad s omladinskim pogonom. Klub zapošljava više od deset licenciranih trenera s višegodišnjim trenerskim iskustvom, a Vejić će ojačati trenersku postavu. 

Podsjetimo, Vejićev zadnji trenerski posao bio je u mlađim kategorijama Adriatica, ali je dao otkaz nakon što je došlo do incidenta tijekom međunarodnom turniru u organizaciji Škole nogometa HNK Brotnjo-Čitluk. Dodajmo kako je Vejić i stručni komentator na MaxSportu, gdje komentira događaje iz HNL-a.

