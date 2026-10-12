Vekić ispala iz prvog kola od svoje najbolje prijateljice...

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 36.) zaustavljena je već na prvoj prepreci na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu, a bolja od nje sa 6-4, 6-2 bila je Grkinja Maria Sakkari (WTA - 35.).

- Uvijek je emotivno teško igrati protiv Donne, koja mi je jedna od najboljih prijateljica. Naravno da obje želimo pobijediti. Meni je drago da sam nakon osam godina opet ovdje i da sam odigrala dobar meč na turniru za koji me vežu lijepe uspomene - rekla je 31-godišnja grčka tenisača koja je ovom pobjedom smanjila zaostatak u međusobnim dvobojima.

Bio je to njihov 12. službeni meč u kojem je Sakkari došla do pete pobjede protiv 30-godišnje Osječanke, koja je u prvom setu propustila priliku odvesti dvoboj u drugom smjeru. Naime, Vekić je imala prednost 4-2 u prvoj dionici, ali je Sakkari nizom od četiri osvojena gema došla do preokreta i osvojila prvi set.

Foto: Maxim Shemetov

U drugom setu je Vekić ponovno krenula 'breakom', ali je odmah izgubila prednost. Sakkari je povela 3-1, ali je Vekić novim 'breakom' smanjila na 3-2. No, uslijedio je novi niz Grkinje od tri osvojena gema, koji joj je donio pobjedu nakon 99 minuta igre. Donna u drugom setu nijednom nije uspjela osvojiti gem kad je bila na početnom udarcu.

Svaki put kad je došla u priliku, Vekić je oduzela servis Sakkari (3/3), ali je čak šest puta izgubila svoj. Grkinja je imala čak 16 prilika za 'break' (6/16). Vekić je osvojila samo 44% (21/48) poena kad je pogodila prvi servis, a jednaku je uspješnost imala i na drugom servisu (14/32).

Foto: Maxim Shemetov

Wuhan se još jednom nije pokazao sretnom destinacijom za Osječanku. Naime, ovo joj je sedmi nastup na ovom turniru, na kojem je po peti put zaustavljena na prvom koraku. U dva navrata kad je prošla prvu prepreku, izgubila je sljedeći meč, tako da sada ima učinak 2-7.

Maria Sakkari će u drugom kolu igrati protiv Ukrajinke Marte Kostjuk (WTA - 10.), koja je kao osma nositeljica bila slobodna u prvom kolu.