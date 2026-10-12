Bio je to njihov 12. službeni meč u kojem je Sakkari došla do pete pobjede protiv 30-godišnje Osječanke, koja je u prvom setu propustila priliku odvesti dvoboj u drugom smjeru
Vekić ispala iz prvog kola od svoje najbolje prijateljice...
Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 36.) zaustavljena je već na prvoj prepreci na WTA 1000 turniru u kineskom Wuhanu, a bolja od nje sa 6-4, 6-2 bila je Grkinja Maria Sakkari (WTA - 35.).
- Uvijek je emotivno teško igrati protiv Donne, koja mi je jedna od najboljih prijateljica. Naravno da obje želimo pobijediti. Meni je drago da sam nakon osam godina opet ovdje i da sam odigrala dobar meč na turniru za koji me vežu lijepe uspomene - rekla je 31-godišnja grčka tenisača koja je ovom pobjedom smanjila zaostatak u međusobnim dvobojima.
Bio je to njihov 12. službeni meč u kojem je Sakkari došla do pete pobjede protiv 30-godišnje Osječanke, koja je u prvom setu propustila priliku odvesti dvoboj u drugom smjeru. Naime, Vekić je imala prednost 4-2 u prvoj dionici, ali je Sakkari nizom od četiri osvojena gema došla do preokreta i osvojila prvi set.
U drugom setu je Vekić ponovno krenula 'breakom', ali je odmah izgubila prednost. Sakkari je povela 3-1, ali je Vekić novim 'breakom' smanjila na 3-2. No, uslijedio je novi niz Grkinje od tri osvojena gema, koji joj je donio pobjedu nakon 99 minuta igre. Donna u drugom setu nijednom nije uspjela osvojiti gem kad je bila na početnom udarcu.
Svaki put kad je došla u priliku, Vekić je oduzela servis Sakkari (3/3), ali je čak šest puta izgubila svoj. Grkinja je imala čak 16 prilika za 'break' (6/16). Vekić je osvojila samo 44% (21/48) poena kad je pogodila prvi servis, a jednaku je uspješnost imala i na drugom servisu (14/32).
Wuhan se još jednom nije pokazao sretnom destinacijom za Osječanku. Naime, ovo joj je sedmi nastup na ovom turniru, na kojem je po peti put zaustavljena na prvom koraku. U dva navrata kad je prošla prvu prepreku, izgubila je sljedeći meč, tako da sada ima učinak 2-7.
Maria Sakkari će u drugom kolu igrati protiv Ukrajinke Marte Kostjuk (WTA - 10.), koja je kao osma nositeljica bila slobodna u prvom kolu.
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