Vekić ispala s Turkinjom u Kini

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se dugo zadržala na turniru parova WTA 1000 u Pekingu već je s partnericom, turskom igračicom Zeynep Sonmez, izgubila u meču prvog kola.

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Nakon jednog sata i pet minuta igre sa 6-4, 6-2 su bolje od Vekić i Sonmez bile australska tenisačica Ellen Perez i Nizozemka Demi Schuurs. Donekle su se dobro sa suparnicama Vekić i Sonmez nosile tijekom prvog seta. U drugoj dionici su Perez i Schuurs brzo pobjegle na 5-1 i time riješile sve dvojbe u ovom meču.

Donni Vekić ostaje nastup u pojedinačnom dijelu turnira gdje će u trećem kolu igrati protiv Poljakinje Ige Šwiatek, devete igračice na svijetu.