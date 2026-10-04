Donna Vekić i Zeynep Sonmez ispale su već u 1. kolu parova u Pekingu, a sada Donnu čeka žestok okršaj s Igom Šwiatek u pojedinačnom dijelu
WTA 1000 PEKING
Vekić ispala s Turkinjom u Kini
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se dugo zadržala na turniru parova WTA 1000 u Pekingu već je s partnericom, turskom igračicom Zeynep Sonmez, izgubila u meču prvog kola.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Nakon jednog sata i pet minuta igre sa 6-4, 6-2 su bolje od Vekić i Sonmez bile australska tenisačica Ellen Perez i Nizozemka Demi Schuurs. Donekle su se dobro sa suparnicama Vekić i Sonmez nosile tijekom prvog seta. U drugoj dionici su Perez i Schuurs brzo pobjegle na 5-1 i time riješile sve dvojbe u ovom meču.
Donni Vekić ostaje nastup u pojedinačnom dijelu turnira gdje će u trećem kolu igrati protiv Poljakinje Ige Šwiatek, devete igračice na svijetu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku