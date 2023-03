Vekić izborila 3. kolo u Miamiju

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica, 26-godišnja Osječanka Donna Vekić (WTA - 20.) plasirala se u treće kolo WTA 1000 turnira u Miamiju, gdje je u drugom kolu svladala 32-godišnju Amerikanku Madison Brengle (WTA - 86.) sa 4-6, 6-4, 6-3 za jedan sat i 51 minutu igre.

Bio je to drugi ovogodišnji dvoboj ovih tenisačica i druga pobjeda za Vekić, koja je sredinom veljača u Linzu Amerikanki prepustila svega četiri gema. U Miamiju je Osječanka uspjela preokretom doći do pobjede, jer je Brengle, nakon osvojenog prvog seta, prva došla i do prednosti "breaka" u drugom (2-1).

Vekić je tada zaigrala bolje, nanizala tri gema i povela sa 4-2, da bi odmah izgubila prednost i dopustila Amerikanki da dođe do izjednačenja na 4-4. Uslijedio je novi preokret, u kojem je hrvatska olimpijka osvojila šest gemova zaredom, osvojila drugi set i povela 4-0 u trećem.

Brengle je nakratko uspjela zaustaviti Donnin juriš prema pobjedi, vratiti jedan "break" zaostatka (2-4), ali više od toga nije uspjela napraviti.

Vekić na putu prema pobjedi nije zaustavio ni iznimno loš dan na početnom udarcu, na kojem je napravila čak deset dvostrukih pogrešaka i pet puta izgubila gemove u kojima je bila na servisu.

Foto: JAIMI JOY

No, uspjela je to kompenzirati agresivnom igrom na reternu, što joj je donijelo šest "breakova", a pet ih je napravila u drugom i trećem setu.

Vekić je 15. pobjedom u ovoj sezoni (15-3), izjednačila svoj najbolji rezultat na Miami Openu, na kojem je do trećeg kola dolazila još u tri navrata: 2014., 2018. i 2019., kad je posljednji put igrala na ovom turniru koji je 2020. bio otkazan, a zadnje dvije godine su se Donninim nastupima na Floridi ispriječile ozljede.

Vekić će u 3. kolu igrati protiv 33-godišnje Čehinje Petre Kvitove (WTA - 12.) koja je sa 6-3, 6-0 nadigrala 18-godišnju sunarodnjakinju Lindu Noskovu. To baš i nije najbolja vijest za Osječanku, jer je od Kvitove doživjela tri poraza u četiri međusobna dvoboja, a ljevoruka Čehinja ju je dvaput svladala baš u Miamiju, oba puta u meču trećeg kola (2014. i 2019.).

U subotu će svoj meč trećeg kola igrati Petra Martić (WTA - 41.), a suparnica će joj biti Belgijka Elise Mertens (WTA - 39.). U konkurenciji tenisača će nastupiti jedini hrvatski predstavnik, 26-godišnji Borna Ćorić (ATP - 20.) koji će u drugom kolu igrati protiv svog vršnjaka, Amerikanca Cristophera Eubanksa (ATP - 119.).

