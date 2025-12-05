Vekić oduševila Bruxelles: Došla na poziv europarlamentarke i predstavila inspirativni projekt

Bruxelles je danas nakratko postao sportska pozornica. Donna Vekić došla je u parlament na poziv naše europarlamentarke Nikoline Brnjac, koja u Europskom parlamentu pokreće važne promjene za sport. Donna je ispričala inspirativnu priču o uspjehu i predstavila svoj projekt javnih teniskih terena u Osijeku, koja su potpuno besplatna za korištenje svima u zajednici.

Foto: PROMO

Nikolina Brnjac je upravo Donnin primjer željela istaknuti na konferenciji “From Playground to Olympus – Financing Europe’s Sport Future”, na kojoj su sudjelovali potpredsjednica Europskog parlamenta Antonella Sberna, predstavnici ključnih sportskih institucija, Sanda Čorak iz HOO-a te Folker Hellmund iz EU Ureda Europskih olimpijskih odbora.

Zahvaljujući inicijativi Nikoline Brnjac, europski proračun trebao bi imati poseban prioritet namijenjen lokalnoj sportskoj infrastrukturi — igralištima, dvoranama i bazenima koji djeci i mladima stvaraju jednake prilike.

Donna je podržala poruku da upravo takvi tereni stvaraju šampione.

"Moja priča počela je na malom terenu, baš kao i svaka. Djeca moraju imati mjesto gdje mogu sanjati, trenirati i rasti. Zato je važno da lokalna igrališta postanu prioritet"

- Sport nije samo natjecanje ili vrhunski rezultati. On je temelj zdravog i aktivnog društva. Ulaganje u sportsku infrastrukturu nije trošak, nego jedna od najisplativijih društvenih investicija jer doprinosi boljem zdravlju, mentalnoj dobrobiti, društvenoj koheziji i većoj sigurnosti djece i mladih. Sport mora biti dostupan svoj djeci, mora im pružiti priliku da steknu samopouzdanje, izgrade karakter i nauče nositi se s pobjedama i porazima - poručila je Brnjac.

Foto: PROMO

Naglasila je da se radi o ulaganju u svakodnevne, lokalne objekte, a ne o financiranju velikih stadiona i profesionalnih arena.

Bruxelles je na ovoj konferenciji čuo jasnu poruku — budućnost europskog sporta počinje upravo na mjestima gdje djeca stvaraju svoje snove.