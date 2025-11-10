Vekić otkazala nastup, Hrvatska oslabljena u Varaždinu...

Hrvatska ženska teniska reprezentacija počela je u Areni Varaždin pripreme za predstojeći turnir Billie Jean King Cupa, ali ne treningom nego sudjelovanjem na Dječjem danu, potom konferencijom za novinare, a nedjeljni program zaključen je internim natjecanjem u pripremanju varaždinskih klipića. Treninzi počinju u ponedjeljak ujutro, no uvod je bio zanimljiv, u odličnoj atmosferi u kojoj su uživali svi - djeca koja su sudjelovala u programu te igračice i stožer koji su im sparirali s velikim entuzijazmom, a kasnije se uz asistenciju osoblja restorana Bedem uključili u kulinarske aktivnosti.

Na Dječjem danu sudjelovali su najmlađi ljubitelji tenisa iz varaždinskih i čakovečkih klubova, a priliku su iskoristili i za zajedničko fotografiranje i prikupljanje autograma. Po završetku programa naša je reprezentacija održala konferenciju za novinare, na kojoj je izbornik Marin Bradarić potvrdio da je Donna Vekić zbog ozljede gležnja na nedavnom turniru u Chennaiju morala otkazati nastup, pa će u sastav ući Lea Bošković. U Varaždin su došle Antonia Ružić, Petra Marčinko, Tara Würth i Lea Bošković, a u ponedjeljak će im se pridružiti Jana Fett. Govoreći o izgledima u skupini u kojoj su još Češka i Kolumbija, a samo će se pobjednik plasirati u najviši rang, dodao je:

Foto: Mario Ćužić/HTS

- Došli smo s ambicijama da prođemo skupinu. Češka jest prvi favorit, jedna je od najjačih reprezentacija svijeta, a iako je došla u pomlađenom sastavu, ima svjetske tenisačice. Mi smo se već dvaput plasirali dalje, a sad napokon igramo kod kuće, to nam je bio jedan od ciljeva da doživimo domaću atmosferu. Naše prve dvije igračice imaju fenomenalnu sezonu, puno su napredovale, tako da idemo s puno optimizma.

Varaždin je već bio domaćin u ovom natjecanju, kad je Hrvatska 2003. svladala Brazil, a prošle godine su u dva navrata u Areni Varaždin održani susreti Davis Cupa. O tome je na konferenciji za novinare govorio gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj.

- Zahvaljujem se Hrvatskom teniskom savezu na povjerenju koje nam kontinuirano daje. Mi smo prošle godine organizirali dva meča Davis Cupa, protiv Belgije i Litve, a sljedeći vikend ćemo biti ponosni domaćini tromeča Hrvatske, Češke i Kolumbije, iz kojeg će najbolja reprezentacija ući u svjetsku skupinu. Pozivam sve Varaždince, ali i Međimurce i Čakovčane. Očekujem da će dvorana biti dobro popunjena i da će naša reprezentacija imati dobru podršku kakvu i zaslužuje.

Foto: Mario Ćužić/HTS

Osim Grada Varaždina važan partner u organizaciji je i Varaždinska županija. Predsjednik njezine Skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je:

- Varaždin i Varaždinska županija mnogo su puta dokazali da mogu održati velike manifestacije. Ali najbitnija je atmosfera koja se stvara i sport se živi svim srcem. Cijene se trud i rad, upornost, a naše djevojke će se sigurno u tome potvrditi. Pobijedit će najbolji, pobijedit će Hrvatska.

Prvog dana, u petak, sastat će se Češka i Kolumbija, dan potom naše će tenisačice igrati s Kolumbijom, a u nedjelju ih čeka okršaj s Češkom. Sva tri dana program počinje u 14 sati.