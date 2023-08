Vekić predala meč petoj na svijetu: 'Nešto nije bilo u redu'

Donna Vekić (27) je na američkom tlu uvijek bila posebno nadahnuta te je ostvarivala sjajne rezultate. Dogurala je do drugog kola Mastersa u Cincinnatiju, čekala ju je bitka protiv pete tenisačice svijeta Ons Jabeur i s razlogom se nadala da može do skalpa. No, nažalost, upetljale su se neke druge stvari na koje nije mogla utjecati.

Hrvatska tenisačica predala je meč pri rezultatu 5-2 u prvom setu za Tunižanku. Kako piše na stranicama WTA, riječ je o virusnoj bolesti koja joj nije dopustila da nastavi meč. Već u prvom setu bilo je jasno da nešto nije u redu, Donna nije bila na razini, ulazila je u seriju pogrešaka. Na kraju se povukla.

Foto: David Kirouac/REUTERS

- Želim Donni brz oporavak. Nisam siguran što se dogodilo, ali nešto nije bilo u redu. Želim joj sve najbolje - rekla je Jabeur.

Vekić je zbog bolesti otkazala i meč parova s Karolinom Pliškovom u osmini finala protiv Krejčikove i Siniakove. Jabeur će u četvrtfinalu igrati protiv Sabalenke, dok za Donnu slijedi odmor pa potom priprema za US Open.