NAKON DVA SATA BORBE

Vekić preokrenula i slavila nad Ajlom Tomljanović! Protivnica u 2. kolu joj je peta nositeljica

Piše Issa Kralj,
Super tie break Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vekić je slavila s 2-1 u setovima (3-6, 6-1, 6-4) nakon više od dva sata borbe. Ovo je inače bio treći međusobni dvoboj Vekić i Tomljanović, a svaki put je Osječanka pobijedila. Sljedeća protivnica joj je Madison Keys

Hrvatska tenisačica Donna Vekić na WTA 500 turniru u Charlestonu uspješno prošla kvalifikacije s dvije pobjede protiv Sachije Vickery i Ekaterine Gorgodze te izborila mjesto u ždrijebu. Tamo ju je čekala Ajla Tomljanović, Hrvatica koja nastupa pod australskom zastavom. Vekić je slavila s 2-1 u setovima (3-6, 6-1, 6-4) nakon više od dva sata borbe. 

Meč je bolje otvorila Tomljanović koja je osvojila prvi set sa 6-3, a onda je slijedio preokret Vekić. Osječanka je gubila 1-0 u gemovima, ali se uspjela vratiti i nanizala je šest gemova i dobila set sa 6-1. U drugom setu nije bilo breaka sve do 4-4 kada je Vekić odigrala savršen gem i bez izgubljenog poena došla do breaka i servisa za meč te pobijedila. 

Ovo je inače bio treći međusobni dvoboj Vekić i Tomljanović, a svaki put je Osječanka pobijedila. Sljedeća protivnica u 2.kolu joj je Madison Keys, peta nositeljica turnira. 

