Vekić se požalila na Kineskinju! Modrić joj čestitao i zaludio sve, Donna otkrila što će s medaljom

Razočarana sam, ali slavim srebro, ovo je srebro zlatnog sjaja, rekla je nakon poraza u finalu Olimpijskih igara tenisačica Donna Vekić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Vekić nakon srebra: 'Malo sam razočarana, ali ponosna. Cilj mi je bila medalja' | Video: 24sata/Video

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić osvojila je srebrnu medalju na olimpijskom turniru u Roland Garrosu, gdje ju je u finalnom dvoboju pojedinačne konkurencije na pariškoj crvenoj zemlji pobijedila sedma igračica svijeta Zheng Qinwen sa 6-2, 6-3.

Donna igra najbolji tenis u životu, prije tri tjedna je igrala polufinale Wimbledona, a sada finale Olimpijskih igara na mitskoj zemlji Roland Garrosa.

- Nakon Wimbledona me sve boljelo. Kad sam došla u Pariz, osjećala sam se baš loše, uvjeti mi nisu odgovarali, kašljala sam, bolio me lakat toliko da me je trener pitao što uopće radim u Parizu. I eto, tjedan dana kasnije igrala sam u finalu i slavim srebro. Malo jesam razočarana, ali uvijek ću pamtiti ono što sam napravila u ovih tjedan dana.

Vekić: Imam kontroverznih priča oko Kineskinje

Za 28-godišnju Osječanku Donnu Vekić ovo je bio drugi nastup na Igrama, a postala je prva hrvatska tenisačica koja je osvojila olimpijsko odličje od 1988., kad je tenis ponovno uvršten u redovan olimpijski program. Četiri godine prije, na OI u Los Angelesu, Zagrepčanka Sabrina Goleš je osvojila srebrno odličje, a u finalu je izgubila od Njemice Steffi Graf, no tada je tenis bio u statusu pokaznog sporta.

- Ova medalja je moj dugogodišnji san i zato mi je ovo jedan od najsretnijih dana u životu. Ponavljam, igrati za Hrvatsku je poseban osjećaj, pogotovo pred ovoliko navijača. Prije tri godine u Tokiju sam debitirala na Igrama, ali tada su zbog Covida tribine bile prazne. Zato sam baš danas guštala, iako sam izgubila - kazala je Osječanka.

- Bila je bolja od mene danas i igrala je sjajno u finalu. Zemlja je njena omiljena podloga, moja nije. Ali, svaki puta kada bi se netko pomakao u gledalištu, ona je uzimala pauzu i zadržavala vrijeme. Dosta imam kontroverznih priča oko nje, ali ne bih o tome sada.

U Hrvatsku možda u nedjelju navečer

Nakon Igara Donni slijedi kratak odmor pa odlazak na američku turneju, a novinari su pitali kad dolazi u Hrvatsku.

- Ne znam još. Možda još u nedjelju navečer. Bilo bi mi drago, ako bi ovaj moj olimpijski nastup potaknuo djecu da se bave tenisom, posebno u mom Osijeku. To mi je oduvijek bio cilj.

Donnina medalja je ukupno šesta koju su za Hrvatsku osvojili tenisačice i tenisači. Goran Ivanišević je 1992. u Barceloni osvojio broncu u pojedinačnoj konkurenciji te u paru s Goranom Prpićem. Mario Ančić i Ivan Ljubičić su došli do bronce u konkurenciji parova 2004. u Ateni, da bi 2021. u Tokiju Nikola Mektić i Mate Pavić osvojili zlato pobijedivši u hrvatskom finalu Marina Čilića i Ivana Dodiga.

- Spavat ću s ovom medaljom sljedećih šest mjeseci. I ova oprema ide na posebno mjesto u kući.

Čestitao joj Luka Modrić

Donna se olimpijskom medaljom pohvalila i na Instagramu gdje joj je jedan od čestitara bio i Luka Modrić. Luka je ostavio emotikone pljeska i stisnute šake i pokupio najviše lajkova.