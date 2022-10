Vekić slavila u meču od dva dana i ušla u finale San Diega! Čeka ju prva tenisačica svijeta

Bilo je to daleko do tenisa koji dolikuje njezinom talentu. Padala je na ljestvici, mučila se s formom i olako gubila mečeve, no na kraju godine konačno je sjelo sve na svoje mjesto.

Donna Vekić plasirala se u finale turnira u San Diegu gdje će igrati protiv prve tenisačice svijeta Ige Swiatek. Najveći problem je što će finale igrati samo nekoliko sati nakon teškog polufinalnog meča. Ono je na rasporedu noćas u jedan sat po hrvatskom vremenu.

Foto: Dan Hamilton/REUTERS

Hrvatica je u meču koji je trajao tri sata i igrao se dva dana pobijedila Amerikanku Danielle Collins (6-4, 4-6, 7-6). U subotu je meč prekinut zbog kiše pri rezultatu 1-1 u setovima (6-4, 4-6). U trećem setu je Amerikanka vodila 4-2, bila je na korak od pobjede, ali Donna je uspjela preokrenuti.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

I veliki je to problem za Vekić koji praktički iz dvoboja ulazi u novi dvoboj. Ovaj put je zadatak pakleno težak. Čeka ju Swiatek.

Donna se plasirala u svoje deseto WTA finale. Posljednje je igrala prije točno godinu dana kada je slavila protiv Tauson na talijanskom Courmayeur Openu. Finala je gubila šest puta.

Pobjeda protiv poljske tenisačice bila bi joj najveća u karijeri. Nadamo se da je ostalo barem malo snage za novi skalp. Pokazala je u San Diegu sjajan tenis, a ako bude njezin dan, zašto ne bi iznenadila i prvu na svijetu...

