Vekić u trećem kolu kvalifikacija

Hrvatsku tenisačicu Donnu Vekić i Davis Cup reprezentativca Bornu Goju samo još jedna pobjeda dijeli od plasmana u glavni ždrijeb drugog ovogodišnjeg Grand Slam turnira u pariškom Roland Garrosu.

Gojo (ATP - 222.) je trebao samo 77 minuta za pobjedu 6-3, 6-3 protiv 29-godišnjeg Argentinca Facunda Mene (ATP - 167.), dok se Vekić (WTA - 101.) dva sata i 10 minuta borila kako bi svladala Amerikanku Louisu Chirico (WTA - 231.) sa 6-0, 3-6, 7-5.

Gojo je krenuo u meč s 2-0, potom izgubio servis, da bi novim 'breakom' u šestom gemu stvorio odlučujuću prednost za osvajanje prvog seta. Do kraja meča 24-godišnji Splićanin više nije bio suočen s 'break-loptom', a meč je završio nanizavši četiri gema i pritom dvaput oduzeo servis suparniku. Gojo je imao dvostruko više izravnih poena (16-8) i manje neforsiranih pogrešaka (19-26) od suparnika, a uz 76 % pogođenih prvih servisa je zabio šest aseva.

Vekić je sjajno krenula u meč s 26-godišnjom Amerikankom koja je u prvom kolu izbacila Vrbovčanku Janu Fett i za pola sata osvojila prvi set bez izgubljenog gema. No, u drugom setu su se u igru 25-godišnje Osječanke uvukle neforsirane pogreške, osvojila je svega dva od 13 poena na prvom servisu, što je Chirico iskoristila i nizom od četiri gema osvojila drugi set sa 6-3.

Vekić je odlučujući set otvorila 'breakom', ali je potom upala u probleme i gubitkom servisa u osmom gemu dopustila suparnici da dođe do servisa za pobjedu. Chirico došla na dva poena od pobjede, ali ne i do meč-lopte. Kombinacijom odlično odigranih poena i onih osvojenih pogreškama suparnice, hrvatska reprezentativka je napravila veliki preokret i nizom od četiri osvojena gema stigla do pobjede.

Suočila se s čak 18 'break-lopti' od kojih je uspjela spasiti njih 13. Imala je 46 izravnih poena, a Chirico samo 20. No, Donna je napravila i 43 neforsirane pogreške, a Amerikanka 32. No, u ključnim trenucima Osječanka je bila mirnija i preciznija i zato je na korak do plasmana u glavni turnir.

Nešto kasnije će u akciji biti i preostala dvojica hrvatskih predstavnika, Duje Ajduković i Nino Sedarušić. Ajdukovićev suparnik je Peruanac Juan Pablo Varillas (ATP - 122.), a Serdarušić će igrati protiv Talijana Andree Vavassorija (ATP - 241.).

