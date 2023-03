Veldin Hodža: Voljena je Rijeka opet na pobjedničkim stazama

Čim je prvi put u seniorskom dresu zakoračio na nogometni travnjak i prvi put primio pa odigrao loptu vidjelo se da Veldin Hodža (20) nije običan nogometaš.

Kako tinejdžer u dresu Orijenta, u jako zahtjevnoj i čvrstoj Drugoj ligi, Veldin je trenutačno demonstrirao kako mu, naravno, treba vremena da odraste i sportski i fizički/ljudski, ali i da je nedvojbeno jedan od onih koji se rodio sa silnim nogometnim talentom. Dečko je rođen da bude - vrhunski nogometaš.

Kad se na to nakalemi zdrava i normalna glava tj. jednako takav obiteljski odgoj onda imamo: plemenitog mladog veznjaka standardnog u najmlađoj momčadi lige, člana startnih 11 i kroz one horore koje je Rijeka živjela u prvom dijelu sezone i u ovoj renesansi 2023. pod vodstvom Sergeja Jakirovića, člana U-21 hrvatske reprezentacije Igora Bišćana, dečka koji se još formira, a igra i zadnjeg veznog i 'all round' veznog i 'desetku'... Što god treba. I sve igra - dobro.

Veldin Hodža i Matija Frigan, produkti nogometne akademije s Rujevice, riječki nogometni dragulji, svakim danom sve skuplji klupski eksponati.

Veldin, za početak, baca kratki pogled unazad. Na onaj žestoki petak na 'Drosini' i 2-0 trijumf u Puli u Derbiju della Učka.

- Sretni smo. Dobili smo utakmicu, uzeli tri boda i nitko sretniji od nas. Nije lako igrati utakmice s tako velikim ulogom, a znali smo i mi i oni koliko je važan taj izravni duel za plasman koji može donijeti Europu. Znali smo što nosi pobjeda i obje momčadi su išle po tu pobjedu. I u najavi se govorilo da su derbiji Rijeke i Istre redovito utakmice naglašenih emocija pa se upravo takav jedan derbi i dogodio. Možda čak i s ponekim pretjerivanjem, ali dobro... Završio je je derbi, otišao je na našu stranu i to je jedino bitno. Gledamo prema sljedećem izazovu, nedjelji i Varaždinu na Rujevici - priča Hodža.

Derbi della Učka pun tenzija

Kolo prije na Rujevici je bio Belupo. Ista priča, isti ulog, na riječku žalost - poraz, a bilo je daleko manje tenzija.

- A ne znam... Ponekad se jednostavno dogode utakmice s više tenzija i mislim da, što više prvenstvo ide kraju vjerojatno će biti i više takvih situacija jer je trka za europski plasman zaista napeta. A ja mislim da je Rijeka spremna na to. Mi idemo iz utakmice u utakmicu pa: kako bude.

Kroz Veldinovu misao nekako se provlači samo jedno: Rijeka je jaka, sve je moguće jer konkurenti su brojni i kvalitetni, ali Rijeka: 100% vjeruje u sebe i ostvarenje svojih želja.

- Od 3. do 8. mjesta je šest klubova 'zgurani' u osam bodova. Stvarno je napeto, a svako kolo dokazuje kako svatko svakog može dobiti. Neizvjesnost je maksimalna. Protiv Lokomotive smo imali puno sreće pa pobijedili, protiv Slavena Belupa smo odigrali najbolju utakmicu drugog dijela sezone, ali promašili veliki broj zicera i izgubili. Dakle, sve je moguće no ono najbitnije je sljedeće, Rijeka je nakon zimske pauze ponovo na pobjedničkim stazama! Sad nam dolazi protivnik koji je dva boda ispred nas i to nam je nova prilika da pobjedom na našoj Rujevici, pred našim navijačima, napredujemo u HNL poretku.

Na Rujevici mi moramo biti glavni

Kakav Varaždin očekujete u nedjelju na stadionu s kojeg puca pogled na Kvarner?

- Realno je očekivati da će Varaždinci pokušavati preko kontri i polukontri, ali nije to za Rijeku ništa novo. Naučili smo se na to, navikli smo na takve izazove, znamo u kakvim nas situacijama takav protivnik može kazniti. Trener će složiti najbolju moguću strategiju, a na nama je da su u potpunosti slijedimo i osvojimo nova tri boda za novu radost, za slavlje zajedno s našim navijačima na našem stadionu.

Jakirović je u najavi Derbija della Učka ulogu favorita dodijelio protivniku. A sad, Rijeka-Varaždin na Rujevici, također protivnik koji ima dva boda više... Što vi mislite?

- Da, trener je u prošlom kolu prije gostovanja u Puli rekao da je Istra favorit, a sad svi kažu da smo protiv Varaždina u Rijeci mi favoriti. Ali mi smo ove sezone po rezultatima bolji u gostima tako da se je ne bih upuštao u takve procjene. Ono što znam jest da se, kad netko dolazi na Rujevicu, treba znati da je došao u Rijeku i da smo ovdje glavni: mi.

Nogomet, nogomet i samo nogomet

Kako je počela nogometna priča Veldina Hodže?

- Imao sam samo 6 godina kada me stric odveo na Kantridu. Eto, tako je počela moja nogometna priča. Tata je znao za to, za moju želju da treniram nogomet. Stric je samo jedan dan došao i mene i bratića odveo na Kantridu. Uzeli smo opremu i samo u jednom organiziranom obliku nastavili ono što smo svaki dan radili u kvartu. Igrali nogomet u kojem toliko uživam.

Svaka čast stricu, normalno, ali mama i tata ključ su razvoja.

- Najvažniji su, naravno, roditelji. Oni su uvijek uz mene. Sve daju za mene i nadam se da ću im jednog dana vratiti barem dio svega što su učinili za mene. Hvala i svim trenerima i prijateljima koji također pomažu, guraju kad dođe neki teži trenutak.

Slobodno vrijeme?

- Kad nisam na treningu ili utakmici onda sam uglavnom s bratićima. Ponekad odemo na pikado, a najčešće malo zaigramo: nogomet. Sve se vrti oko nogometa - smije se Veldin.

Napoli kao uspomena

Debi za Rijeku, sjećanje?

- Za prvu momčad sam kao jako mlad debitirao u kupu, protiv Dilja. I na moje neopisivo oduševljenje: zabio za moju Rijeku! Od šeste godine u klubu koji mi je u srcu, klubu za koji navijam i onda dam gol u prvoj službenoj utakmici. Sa 17 godina. Sreća i ponos koji se riječima jednostavno ne daju opisati.

Nedugo potom: igranje u europskoj tekmi, podno Vezuva.

- Je, zaigrao sam i na stadionu 'Diego Armando Maradona' protiv Napolija u Europskoj ligi. Bila je trema, ali pozitivna. Onaj osjećaj kad jedva čekaš da utrčiš na travnjak. Za klinca koji je jedva napunio 18 godina to je jedna od onih utakmica koje su razlog što uopće igra nogomet.

Europu ste okusili i ove sezone.

- Frigan i ja smo dobili prigodu i protiv Djurgardena prošlog ljeta. Skoro smo im pomrsili planove, ali u tom su trenutku ipak bili bolji i čestitali smo im. Ozbiljna momčad, na kraju krajeve ljudi su ušli ne samo u skupine, nego prošli skupinu i sad igraju 1/16-inu finala europskog natjecanja.

Emmanuel Banda je sjajan

Ali su ove zime ostali bez jednog odličnog veznog igrača kojeg je dobila - Rijeka.

- Nismo se 'osvećivali' Emmanuelu Bandi kad je baš iz Djurgardena došao u Rijeku - opet se smije Veldin.

- Banda je baš dobar igrač i sjajan dečko. Malo šale, malo podbadanja, sve u pozitivnom tonu i s puno smijeha, normalno. Puno smo dobili s njim i sa ostalim dečkima koji su došli ove zime. To se, na kraju krajeva, jasno vidi i u igri i na rezultatima koje postižemo u 2023.

Prošle sezone Rijeka je bila na putu prema duploj kruni, a sve se raspalo kad je izgubila od Dragovoljca u kojem je tada, na posudbi, briljirao baš Hodža. Pa nakon utakmice za 24sata izjavio: ''Sretan sam što smo pobijedili kandidata za naslov, ali nikako mi nije drago što je to moja Rijeka'

Tadić, Budicin, Cosmi, Jakirović

Ta njegova Rijeka koju toliko nosi na srcu ove je sezone prošla baš - svašta. Ali i kod Tadića i kod Budicina i kod Cosmija i sad kod Jakirovića.

- Je, sve to vrijeme, i kroz onu tešku krizu u prvom dijelu sezone i sad kad nam stvarno ide sjajno, ja sam nekako gotovo uvijek u početnoj postavi. Ne moram, naravno, ni objašnjavati koliko to puno znači sportašu od 20 godina. Mladi se igrač najbolje razvija kad - igra. Ja, hvalabogu, igram i (ono najvažnije) zdrav sam. Samo da se ovako nastavi.

Četiri trener i - sve tri pozicije u veznom redu.

- Igrao sam i zadnjeg veznog i 'box to box' veznjaka i ofenzivnog veznog i ne mogu reći da mi je neka pozicija posebno draga, draža od drugih. Zvučat će kao fraza, ali kod mene baš nije: što god trener traži... Ja ću to napravit.

Bišćan i 'vatreni'

Hrvatska reprezentacija, od U-17 do danas: stalno unutra. Talent i trud prepoznati.

- Prošao sam sve uzraste hrvatskih selekcija, sada sam u U-21 kod izbornika Bišćana, u reprezentaciji koja je izborila plasman na Euro. Silno se veselim tome. Naravno, ako to svojim radom i igrama u mojoj Rijeci zaslužim da me Igor Bišćan pozove. Vidjet ćemo. Pomalo... Nek' sam zdrav i nek' igram pa što bude.

U nekim snovima, danas-sutra...

- Ma san je jednog dana igrati za A reprezentaciju Hrvatske. Normalno. Tko igra nogomet, a to ne sanja?! Ali, još jednom po-ma-lo. Nećemo žurit'. Dan po dan, tekma po tekmu pa ćemo vidjeti do kud ćemo stići - rekao nam Veldin Hodža, mladić koji je i ponos svog kluba i ponos svoje obitelji.

