Velež se sjetio izbornika na 104. rođendan: 'Ponosni na Dalića'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 23 protiv protiv Gane igra zadnju utakmicu skupine Svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić već je prošao mnogo stresnih utakmica. Podrška mu dolazi sa svih strana, a sjetio ga se i Nogometni klub Velež gdje je proveo dio igračke karijere.

- Na dan kada Fudbalski klub Velež Mostar obilježava svoj 104. rođendan, s posebnim ponosom izdvajamo priču koja još jednom potvrđuje veličinu našeg kluba. Na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici čak dvojica nekadašnjih Rođenih danas uspješno predvode svoje reprezentacije i ispisuju nove stranice nogometne povijesti stoji u Facebook objavi.

Inače, Dalić je rođen 26. listopada 1966. u Livnu, gdje je u tamošnjem Troglavu 1918 počeo nogometnu karijeru. Iz Livna 1983. odlazi u Hajduk gdje ostaje do 1986. kada odlazi u Cibaliju, no nakon samo godinu dana vraća se na Poljud. U Splitu se u drugom mandatu zadržao godinu dana pa otišao u podgoričku Budućnost. I tamo je ostao samo jednu sezonu, a potom odlazi u Velež, gdje ostaje do ljeta 1992. Iz Mostara se tada seli u Varaždin gdje je dres Varteksa nosio do ljeta 1996. kada se i treći put vraća na Poljud. Splićani su ga 1998. posudili Varaždincima, gdje je 2000. i završio igračku karijeru.