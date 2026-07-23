Obavijesti

Sport

Komentari 0
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
KOMENTAR PLUS+

Veličanstvena europska večer u Varaždinu. Šafarićevi su na juriš okrenuli, mogli bi i do playoffa!

Piše Ivan Tomašković,

VARAŽDIN - JABLONEC 3-2 Varaždinski nogometaši nakon preokreta svladali su Čehe i otvorili si vrata prolaska u treće pretkolo Konferencijske lige

Nakon točno dva mjeseca, varaždinska publika ponovno je dočekala službenu utakmicu u baroknom gradu. I ne samo to, nego i novu veliku europsku pobjedu! Protiv češkog Jabloneca završilo je 3-2. I dok je prošle godine u 2. pretkolu protiv Santa Clare bilo oko 6000 gledatelja, ove godine manje - 3580. Možda je za to i zaslužna kiša koja je oprala Varaždin prije susreta. Šteta. 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Osijek doveo igrača iz Andore, bio je na probi
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek doveo igrača iz Andore, bio je na probi

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane
VELIKA POBJEDA

VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane

HAJDUK - PAFOS 2-0 Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama KL-a, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa
FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali
SPLITSKI ĐIR

FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali

Supruga nekadašnjeg nogometaša Hrvatske Ivana Rakitića uživa u ljetu na hrvatskoj obali. Raquel je pokazala zavidnu liniju i atraktivan izgled zbog kojeg je smatraju jednom od najljepših javnih osoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026