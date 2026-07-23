Veličanstvena europska večer u Varaždinu. Šafarićevi su na juriš okrenuli, mogli bi i do playoffa!
VARAŽDIN - JABLONEC 3-2 Varaždinski nogometaši nakon preokreta svladali su Čehe i otvorili si vrata prolaska u treće pretkolo Konferencijske lige
Nakon točno dva mjeseca, varaždinska publika ponovno je dočekala službenu utakmicu u baroknom gradu. I ne samo to, nego i novu veliku europsku pobjedu! Protiv češkog Jabloneca završilo je 3-2. I dok je prošle godine u 2. pretkolu protiv Santa Clare bilo oko 6000 gledatelja, ove godine manje - 3580. Možda je za to i zaslužna kiša koja je oprala Varaždin prije susreta. Šteta.