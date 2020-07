Veličao je ratnog zločinca Ratka Mladića, srpski klub ga otjerao!

Prijatelj me izdao za novce. Uvijek smo se šalili, on je, recimo, kao Srbin pjevao pjesmu Halida Bešlića 'Sarajevo, grade moj', ali ako je on meni uništio život, ja ne želim njemu, rekao je nogometaš...

<p>Zbog veličanja osuđenoga ratnoga zločinca Ratka Mladića nogometni klub Modriča, nekadašnji prvak BiH, danas sudionik nižerazredne lige Republike Srpske, potjerao je iz kluba nogometaša<strong> Belmina Halilovića</strong>.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Mladića osudili na doživotnu kaznu zatvora</b></p><p>Ta je vijest izazvala nevjericu i šok ne samo u sportskoj javnosti jer nije zapamćeno u BiH da sportaš bošnjačke nacionalnosti veliča ratnoga zločinca koji je najodgovorniji za brojne ratne zločine i genocid u Srebrenici. </p><p>- Zbog kršenja klupske discipline i nanošenja štete ugledu kluba, Modriča je odlučila raskinuti ugovor sa ovosezonskim pojačanjem Belminom Halilovićem. Klub se ograđuje od takvih i sličnih stvari, te od svojih članova zahtjeva da se isključivo koncentriraju na sport i profesionalne obaveze koje nogomet - objasnili su svoju odluku iz NK Alfa Modriča.</p><p>Mladi nogometaš Belmin Halilović je u utorak za sarajevski portal Klix.ba pojasnio što se točno dogodilo.</p><p>- Kriv sam i ispričavam se svima koje sam uvrijedio ovom neslanom šalom. Ružno je to što sam napravio, ali ja stvarno nisam nikada imao mrlju u svojoj karijeri i ne mogu vjerovati što mi se događa. Prijatelj me izdao za novce. Uvijek smo se šalili, on je, recimo, kao Srbin pjevao pjesmu Halida Bešlića 'Sarajevo, grade moj', ali ako je on meni uništio život, ja ne želim njemu. Što se konkretno ovoga tiče, to je bila interna šala. On je meni poslao nešto vezano za Nasera Orića (ratnoga zapovjednika Srebrenice) i u nastavku zezancije sam ja njemu poslao ovo za Ratka Mladića - rekao je Halilović za sarajevski portal. </p>