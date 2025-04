Velik uspjeh: Braća Kvesić i Ema Sgardelli idu na Svjetske igre

Troje hrvatskih reprezentativaca u karateu izborili su nastup na prestižnim Svjetskim igrama, koje će se u kolovozu održati u kineskom gradu Chengduu.

Uspjeli su to zahvaljujući nizu uspješnih rezultata u posljednjem razdoblju - Ema Sgardelli, aktualna europska prvakinja u kategoriji do 50 kg, Anđelo Kvesić, aktualni europski prvak u kategoriji preko 84 kg, te Ivan Kvesić, bivši svjetski prvak i osvajač brončane medalje u kategoriji do 84 kg na posljednjem EP u Zadru.

Na Svjetskim igrama nastupa osam najboljih karatista u svakoj kategoriji. Na tom natjecanju u karate sportu Hrvatska je do sad osvojila šest odličja. Medalju srebrnog sjaja u teškoj kategoriji osvojio je Anđelo Kvesić na posljednjim Svjetskim igrama u američkom gradu Birminghamu 2022. godine.

Uspješni su ovoga vikenda bili i naši mladi natjecatelji. Na Svjetskoj karate ligi mladih u španjolskom gradu Guadalajari ostvarili su šest medalja.

Sara Tomić osvojila je juniorsko srebro u kategoriji +66 kg, Nikola Birač (-63 kg) bio je zlatni u kadetskoj konkurenciji do 63 kg, a do kadetske bronce stigli su - Paula Panić (-61 kg), Iva Marić (+61 kg), Franko Janjić (-57 kg) i Ervin Šoltić (+70 kg).

Idući turnir Svjetske karate lige mladih održat će se krajem lipnja u Poreču.