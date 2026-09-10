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LIGA PRVAKA

Velika čast za Ivana Perišića. Ovo se nikad nije dogodilo!

Piše Ivan Tomašković,
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Velika čast za Ivana Perišića. Ovo se nikad nije dogodilo!
Foto: Peter LOUS
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Hrvatski reprezentativac kapetansku traku u Ligi prvaka već je nosio, ali ju dosad nije imao od prve minute

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Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić predvodit će PSV kao kapetan u utakmici 1. kola Lige prvaka protiv Šahtara iz Donjecka, koja na Philips Stadionu počinje u 18:45. Našem 37-godišnjem reprezentativcu bit će to prvi put da jednu utakmicu Lige prvaka započinje kao kapetan. Traku dobiva jer je prvi kapetan PSV-a Mauro Júnior suspendiran, dok je Jerdy Schouten teško ozlijeđen i neće se skoro vratiti na teren. 

Nizozemski mediji još su uoči susreta najavili da će upravo hrvatski veteran biti kapetan protiv Šahtara.

Perišić je kapetansku traku u Ligi prvaka već nosio, ali ju dosad nije imao od prve minute. Prošle sezone preuzeo ju je tijekom utakmice nakon izlaska tadašnjeg kapetana, dok je večerašnja utakmica prvi slučaj u kojem će momčad kao kapetan povesti od prve minute. 

Njegova nova uloga bila je tema i na konferenciji za medije uoči utakmice. Perišića su pitali zbog čega posljednjih godina rijetko razgovara s novinarima.

- U prošlosti nisam imao dobra iskustva pa se pokušavam više fokusirati na igru, svoju momčad i sebe, a manje na intervjue. Ali sada sam jedan od kapetana pa to moram raditi. Možda ćete me ove sezone češće viđati. Pogotovo ako rezultati budu dobri. Nadam se - rekao je Perišić.

AFC Ajax vs PSV
Foto: Peter LOUS

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