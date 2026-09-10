Hrvatski reprezentativac kapetansku traku u Ligi prvaka već je nosio, ali ju dosad nije imao od prve minute
Velika čast za Ivana Perišića. Ovo se nikad nije dogodilo!
Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić predvodit će PSV kao kapetan u utakmici 1. kola Lige prvaka protiv Šahtara iz Donjecka, koja na Philips Stadionu počinje u 18:45. Našem 37-godišnjem reprezentativcu bit će to prvi put da jednu utakmicu Lige prvaka započinje kao kapetan. Traku dobiva jer je prvi kapetan PSV-a Mauro Júnior suspendiran, dok je Jerdy Schouten teško ozlijeđen i neće se skoro vratiti na teren.
Nizozemski mediji još su uoči susreta najavili da će upravo hrvatski veteran biti kapetan protiv Šahtara.
Perišić je kapetansku traku u Ligi prvaka već nosio, ali ju dosad nije imao od prve minute. Prošle sezone preuzeo ju je tijekom utakmice nakon izlaska tadašnjeg kapetana, dok je večerašnja utakmica prvi slučaj u kojem će momčad kao kapetan povesti od prve minute.
Njegova nova uloga bila je tema i na konferenciji za medije uoči utakmice. Perišića su pitali zbog čega posljednjih godina rijetko razgovara s novinarima.
- U prošlosti nisam imao dobra iskustva pa se pokušavam više fokusirati na igru, svoju momčad i sebe, a manje na intervjue. Ali sada sam jedan od kapetana pa to moram raditi. Možda ćete me ove sezone češće viđati. Pogotovo ako rezultati budu dobri. Nadam se - rekao je Perišić.
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