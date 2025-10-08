NAJUSPJEŠNIJI IZBORNIK
Velika galerija 24sata: Prisjetite se svih Dalićevih 99 utakmica
Izbornik Zlato Dalić prije osam godina je sjeo na klupu Hrvatske, a u Pragu će biti njegova jubilarna 100. utakmica na čelu reprezentacije. Kroz galeriju se prisjetite velikih uspjeha koje je postigao s 'vatrenima'
9. listopada 2018. godine, Kijev, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Ukrajina - Hrvatska 0-2
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
9. studenog 2018. godine, Zagreb, dokvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Grčka 4-1
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
12. studenog 2018. godine, Pirej, dokvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Grčka - Hrvatska 0-0
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
23. ožujka 2018. godine, Miami, prijateljska utakmica, Peru - Hrvatska 2-0
| Foto: Mario Houben
27. ožujka 2018. godine, Arlington, prijateljska utakmica, Meksiko - Hrvatska 0-1
| Foto: Profimedia
3. lipnja 2018. godine, Liverpool, prijateljska utakmica, Brazil - Hrvatska 2-0
| Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL
8. lipnja 2018. godine, Osijek, prijateljska utakmica, Hrvatska - Senegal 2-1
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
16. lipnja 2018. godine, Kalinjingrad, Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Nigerija 2-0
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
21. lipnja 2018. godine, Njižni Novgorod, Svjetsko prvenstvo, Argentina - Hrvatska 0-3
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
26. lipnja 2018. godine, Rostov, Svjetsko prvenstvo, Island - Hrvatska 1-2
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1. srpnja 2018. godine, Njižni Novgorod, Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Danska 1-1 (3-2)
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
7. srpnja 2018. godine, Soči, Svjetsko prvenstvo, Rusija - Hrvatska 2-2 (3-4)
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
11. srpnja 2018. godine, Moskva, Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Engleska 2-1
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
15. srpnja 2018. godine, Moskva, Svjetsko prvenstvo, Francuska - Hrvatska 4-2
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
6. rujna 2018. godine, Faro, prijateljska utakmica, Portugal - Hrvatska 1-1
| Foto: ÃLvaro Isidoro
11. rujna 2018. godine, Elche, prijateljska utakmica, Španjolska - Hrvatska 6-0
| Foto: Profimedia
12. listopada 2018. godine, Rijeka, Liga nacija, Hrvatska - Engleska 0-0
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
15. listopada 2018. godine, Rijeka, prijateljska utakmica, Hrvatska - Jordan 2-1
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
15. studenog 2018. godine, Zagreb, Liga nacija, Hrvatska - Španjolska 3-2
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
18. studenog 2018. godine, London, Liga nacija, Engleska - Hrvatska 2-1
| Foto: Craig Mercer
21. ožujka 2019. godine, Zagreb, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Azerbajdžan 2-1.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
24. ožujka 2019. godine, Budimpešta, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Mađarska 2-1
| Foto: Profimedia
8. lipnja 2019. godine, Osijek, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Wales 2-1
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
11. lipnja 2019. godine, Varaždin, prijateljska utakmica, Hrvatska - Tunis 1-2
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
6. rujna 2019. godine, Trnava, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Slovačka - Hrvatska 0-4
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
9. rujna 2019. godine, Baku, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Azerbajdžan - Hrvatska 1-1
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
10. listopada 2019. godine, Split, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Mađarska 3-0
| Foto: Ivo Cagalj
13. listopada 2019. godine, Cardiff, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Wales - Hrvatska 1-1
| Foto: Paul Jenkins
16. studenog 2019. godine, Rijeka, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Slovačka 3-1
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
19. studenog 2019. godine, Pula, prijateljska utakmica, Hrvatska - Gruzija 2-1
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
5. rujna 2020. godine, Porto, Liga nacija, Portugal - Hrvatska 4-1
| Foto: Sh
8. rujna 2020. godine, Pariz, Liga nacija, Francuska - Hrvatska 4-2
| Foto: Profimedia
7. listopada 2020. godine, St. Gallen, prijateljska utakmica, Švicarska - Hrvatska 1-2
| Foto: Profimedia
11. listopada 2020. godine, Zagreb, Liga nacija, Hrvatska - Švedska 2-1
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
14. listopada 2020. godine, Zagreb, Liga nacija, Hrvatska - Francuska 1-2
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
11. studenog 2020. godine, Istanbul, prijateljska utakmica, Turska - Hrvatska 3-3
| Foto: Profimedia
14. listopada, 2020. godine, Stockholm, Liga nacija, Švedska - Hrvatska 2-1
| Foto: Profimedia
17. listopada 2020. godine, Split, Liga nacija, Hrvatska - Portugal 2-3
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
24. ožujka 2021. godine, Ljubljana, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Slovenija - Hrvatska 1-0
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
27. ožujka 2021. godine, Rijeka, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Cipar 1-0
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
30. ožujka 2021. godine, Rijeka, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Malta 3-0
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1. lipnja 2021. godine, Velika Gorica, prijateljska utakmica, Hrvatska - Armenija 1-1
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
6. lipnja 2021. godine, Bruxelles, prijateljska utakmica, Belgija - Hrvatska 1-0
| Foto: Dppi/Jeroen Meuwsen
13. lipnja 2021. godine, London, Europsko prvenstvo, Engleska - Hrvatska 1-0
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
18. lipnja 2021. godine, Glasgow, Europsko prvenstvo, Hrvatska - Češka 1-1
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
22. lipnja 2021. godine, Glasgow, Europsko prvenstvo, Hrvatska - Škotska 3-1
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
28. lipnja 2021. godine, Kopenhagen, Europsko prvenstvo, Hrvatska - Španjolska 3-5
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1. rujna 2021. godine, Moskva, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Rusija - Moskva 0-0
| Foto: Profimedia
4. rujna 2021. godine, Bratislava, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Slovačka - Hrvatska 0-1
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
7. rujna 2021. godine, Split, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Slovenija 3-0
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
8. listopada 2021. godine, Larnaka, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Cipar - Hrvatska 0-3
| Foto: Profimedia
11. listopada 2021. godine, Osijek, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Slovačka 2-2
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
11. studenog 2021. godine, Attard, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Malta - Hrvatska 1-7
| Foto: Profimedia
14. studenog 2021. godine, Split, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Rusija 1-0
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
26. ožujka 2022. godine, Al Rayyan, prijateljska utakmica, Hrvatska - Slovenija 1-1
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
29. ožujka 2022. godine, Al Rayyan, prijateljska utakmica, Hrvatska - Bugarska 2-1
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
3. lipnja, 2022. godine, Osijek, Liga nacija, Hrvatska - Austrija, 0-3
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
6. lipnja 2022. godine, Split, Liga nacija, Hrvatska - Francuska 1-1
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
10. lipnja 2022. godine, Kopenhagen, Liga nacija, Danska - Hrvatska 0-1
| Foto: Profimedia
13. lipnja 2022. godine, Pariz, Liga nacija, Francuska - Hrvatska 0-1
| Foto: Profimedia
22. rujna 2022. godine, Zagreb, Liga nacija, Hrvatska - Danska 2-1
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
25. rujna 2022. godine, Beč, Liga nacija, Austrija - Hrvatska 1-3
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
16. studenog 2022. godine, Rijad, prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska 0-1
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
23. studenog 2022. godine, Al Khor, Svjetsko prvenstvo, Maroko - Hrvatska 0-0
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
27. studenog 2022. godine, Doha, Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Kanada 4-1
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1. prosinca 2022. godine, Al Rayyan, Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Belgija 0-0
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
5. prosinca 2022. godine, Al Wakrah, Svjetsko prvenstvo, Japan - Hrvatska 1-1 (1-3)
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
9. prosinca 2022. godine, Al Rayyan, Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Brazil 1-1 (4-2)
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
13. prosinca 2022. godine, Lusail, Svjetsko prvenstvo, Argentina - Hrvatska 3-0
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
17. prosinca 2022. godine, Doha, Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Maroko 2-1
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
25. ožujak 2023. godine, Split, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Wales 1-1
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
28. ožujka 2023. godine, Bursa, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Turska - Hrvatska 0-2
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
14. lipnja 2023. godine, Liga nacija, Nizozemska - Hrvatska 2-3
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
18. lipnja 2023. godine, Liga nacija, Hrvatska - Španjolska 0-0 (4-5)
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
8. rujna 2023. godine, Rijeka, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Latvija 5-0
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
11. rujna 2023. godine, Erevan, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Armenija - Hrvatska 0-1
| Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL
12. listopada 2023. godine, Osijek, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Turska 0-1
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
15. listopada 2023. godine, Cardiff, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Wales - Hrvatska 2-1
| Foto: Profimedia
18. studenog 2023. godine, Riga, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Latvija - Hrvatska 0-2
| Foto: Ansis Ventins/PIXSELL
21. studenog 2023. godine, Zagreb, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, Hrvatska - Armenija 1-0
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
23. ožujka 2024. godine, Kairo, ACUD kup, Tunis - Hrvatska 0-0 (4-5)
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
26. ožujka 2024. godine, Kairo, ACUD kup, Egipat - Hrvatska 2-4
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
3. lipnja 2024. godine, Rijeka, prijateljska utakmica, Hrvatska - Sjeverna Makedonija 3-0
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
8. lipnja 2024. godine, Lisabon, prijateljska utakmica, Portugal - Hrvatska 1-2
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
15. lipnja 2024. godine, Berlin, Europsko prvenstvo, Španjolska- Hrvatska 3-0
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
19. lipnja 2024. godine, Hamburg, Europsko prvenstvo, Hrvatska - Albanija 2-2
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
24. lipnja 2024. godine, Leipzig, Europsko prvenstvo, Hrvatska - Italija 1-1
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
5. rujna 2024. godine, Lisabon, Liga nacija, Portugal- Hrvatska 2-1
| Foto: Joao Rico/PIXSELL
8. rujna 2024. godine, Osijek, Liga nacija, Hrvatska - Osijek 1-0
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
12. listopada 2024. godine, Zagreb, Liga nacija, Hrvatska - Škotska 2-1
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
15. listopada 2024. godine, Varšava, Liga nacija, Poljska - Hrvatska 3-3
| Foto: Jacek Szydlowski/Forum
15. studenog 2024. godine, Glasgow, Liga nacija, Škotska - Hrvatska 1-0
| Foto: Andrew Milligan
18. studenog 2024. godine, Split, Liga nacija, Hrvatska - Portugal 1-1
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
20. ožujka 2025. godine, Split, Liga nacija, Hrvatska - Francuska 2-0
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
23. ožujka 2025. godine, Pariz, Liga nacija, Francuska - Hrvatska 2-0 (5-4)
| Foto: Icon Sport/PIXSELL
6. lipnja 2025. godine, Faro, kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Gibraltar - Hrvatska 0-7
| Foto: Gualter Fatia/PIXSELL
9. lipnja 2025. godine, Osijek, kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Češka 5-1
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
5. rujna 2025. godine, Torshavn, kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Farski otoci - Hrvatska 0-1
| Foto: SportKlub/screenshot
8. rujna 2025. godine, Zagreb, kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Crna Gora 4-0
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL