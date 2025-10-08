Obavijesti

NAJUSPJEŠNIJI IZBORNIK

Velika galerija 24sata: Prisjetite se svih Dalićevih 99 utakmica

Izbornik Zlato Dalić prije osam godina je sjeo na klupu Hrvatske, a u Pragu će biti njegova jubilarna 100. utakmica na čelu reprezentacije. Kroz galeriju se prisjetite velikih uspjeha koje je postigao s 'vatrenima'
Kijev: Kvalifikacijska utakmica za SP u Rusiji 2018., Ukrajina - Hrvatska
9. listopada 2018. godine, Kijev, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, Ukrajina - Hrvatska 0-2 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
