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Velika gesta Lionela Messija: Donirao 80.000 eura Madridu

Piše HINA,
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Velika gesta Lionela Messija: Donirao 80.000 eura Madridu
Foto: Kai Pfaffenbach
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Messi opet pokazao veliko srce: donirao 80.000 eura za obnovu Madrida nakon razornog požara koji je progutao 27.000 hektara

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Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid pogođenoj velikim šumskim požarom, izvjestila je u utorak regionalna predsjednica.

"Leo Messi donirao je 80.000 eura za obnovu zapadnog dijela madridskog gorja Sierra. Želim mu zahvaliti i poručiti da se Madriđani nadaju kako će ga uskoro ugostiti i nagraditi pljeskom koji zaslužuje", napisala je Isabel Ayuso na društvenoj mreži X.

Šumski požar koji je tijekom proteklog tjedna zahvatio zapadni planinski dio pokrajine Madrida prisilio je vlasti na evakuaciju i ograničenje kretanja za više od 55.000 stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, nakon tjedan dana gašenja i stavljanja vatre pod nadzor, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji.

Španolske novine Marca izvijestile su da je 39-godišnji Messi ranije bio donirao novac i Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, kao i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji. Također je izdvojio više od tri milijuna eura za Pedijatrijski centar za liječenje raka pri katalonskoj bolnici Sant Joan de Déu, dodao je sportski list.

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