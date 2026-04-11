Velika ljetna ušteda Dinama: Maksimir napuštaju petorica, a 'modri' će uštedjeti 4 mil. eura!

Dinamo mirno plovi prema novom naslovu prvaka, a u Maksimiru sve više razmišljaju i o duploj kruni. Čelnici kluba još su početkom sezone glasno odredili ambicije kluba za ovu sezonu, povratak titule po svim je računicama bio prioritet u Maksimirskoj 128. Osvajanje Rabuzinova sunca samo je “bonus”, koji bi dodatno učvrstio poziciju Marija Kovačevića i sljedeće sezone. Tu više nema spora, Kovačević će i dalje biti trener zagrebačkoga kluba.