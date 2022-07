Velika prilika za mlade Hrvate, glavna zvijezda Carlos Alcaraz!

Danas i službeno kreće 32. izdanje teniskog ATP turnira u Umagu, centralnog sportskog ljetnog događaja u Hrvatskoj. Organizatori i direktor turnira Tomislav Poljak još su jednom izveli "pravo čudo", na terene Stella Maris doveli ponajbolje tenisače današnjice. U Umagu ćemo tako gledati čak dva igrača (Carlos Alcaraz i Jannik Sinner) iz svjetskih Top 10, a tu su još Norvežanin Holger Rune, Argentinac Sebastian Baez, Slovak Alex Molčan (svi u Top 50), pa Talijani Fabio Fognini i Lorenzo Musseti, Njemac Daniel Altmaier...

- Svaki dolazak na ATP turnir u Umagu za mene je posebno iskustvo, za ovo mjesto vežu me mnoge uspomene. A realno, ovo je najjači turnir u posljednjih 15-ak godina i to me posebno veseli. Gledat ćemo stvarno vrhunski tenis - jasan je u najavi turnira i legendarni Goran Ivanišević.

Teniski turnir u Umagu godinama je "drugačiji od drugih", tenisači su u Istri puno opušteniji nego na drugim destinacijama širom svijeta. Talijani Fabio Fognini i njegov partner u parovima Simone Bolelli tako već danima uživaju u ribolovu, nasmiješeni se bez ikakvih problema po Umagu slikaju sa svojima navijačima. Kojih i ove godine ima jako puno.

I ovogodišnji turnir ima domaći štih, hrvatski tenis u Umagu će predstavljati tri mlade nade Mili Poljičak (18), Dino Pržmić (16) i Duje Ajduković (21). Mili Poljičak je prije dva tjedna osvojio juniorski Wimbledon, Dino Prižmić proteklih dana stigao do finala Europskog juniorskog prvenstva, dok Duje Ajduković već dulje vrijeme igra prilično dobar tenis. Sva trojica imat će i veliku podršku navijača, pred njima je vrijeme za dokazivanje.

Naravno, glavna zvijezda je šestoplasiran igrač svijeta, 18-godišnji Carlos Alcaraz. Čudesnom Španjolcu baš je Umag bio prvi osvojeni turnir karijere, a sada mu to može postati prvi turnir koji je osvajao - dvaput. Gledatelji u Umagu dugi niz godina svog su miljenika imali u Carlosu Moyi, a sada i njihov favorit polako postaje Carlos Alcaraz. Važno je zvati se Carlos...

