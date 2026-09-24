Trenutačni zakon zabranjuje konzumaciju alkohola na mjestima s kojih se vidi teren tijekom određenih nogometnih utakmica
Velika promjena na engleskim stadionima? Premijer želi ukinuti zabranu od 1985. godine
Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da bi trebalo ukinuti zabranu konzumacije alkohola na nogometnim utakmicama. Trenutačni zakon zabranjuje konzumaciju alkohola na mjestima s kojih se vidi teren tijekom određenih nogometnih utakmica – riječ je o zabrani uvedenoj 1985. godine zbog straha od huliganizma.
Burnham, inače navijač Evertona, smatrao je tu zabranu pogrešnom i prije nego što je postao premijer, a taj je stav ponovio i ovog tjedna tijekom putovanja u sjedište Ujedinjenih naroda u New Yorku. Premijer je istaknuo da je navijačima na drugim sportskim događajima dopušteno konzumirati alkohol dok prate utakmice.
- Ne smatram poštenim da se nogometni navijači na taj način izdvajaju, a to sam već ranije govorio. Taj zakon potječe iz vremena kada je nogomet bio potpuno drukčiji i vjerujem da postoje razlozi za okončanje te diskriminacije. To bi se moglo provesti na različite načine – primjerice, kroz probno razdoblje. No, neću odustati od svog dugotrajnog stava. Ne vidim kako bi bilo pošteno da se prema navijačima jednog sporta postupa drukčije nego prema navijačima drugog - rekao je premijer.
Izvršni direktor Premier lige Richard Masters prošlog je tjedna izjavio da je spreman razgovarati o toj temi s premijerom.
- Dugo smo smatrali da nije pravi trenutak za takav potez. Bilo bi zanimljivo razgovarati o tome s Burnhamom. Nemamo konkretan stav o tom pitanju i morali bismo ga vrlo pažljivo razmotriti. Riječ je o mjeri koja datira iz vremena kada se nogomet suočavao s ozbiljnim problemima. Možda je sada pravo vrijeme za početak razgovora o tome, no nemamo jasno definiran stav - izjavio je Masters. Engleska nogometna liga (EFL) također je objavila da je spremna za razgovore.
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