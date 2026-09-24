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Velika promjena na engleskim stadionima? Premijer želi ukinuti zabranu od 1985. godine

Piše HINA,
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Velika promjena na engleskim stadionima? Premijer želi ukinuti zabranu od 1985. godine
Foto: Paul Cooper
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Trenutačni zakon zabranjuje konzumaciju alkohola na mjestima s kojih se vidi teren tijekom određenih nogometnih utakmica

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Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da bi trebalo ukinuti zabranu konzumacije alkohola na nogometnim utakmicama.  Trenutačni zakon zabranjuje konzumaciju alkohola na mjestima s kojih se vidi teren tijekom određenih nogometnih utakmica – riječ je o zabrani uvedenoj 1985. godine zbog straha od huliganizma.

Burnham, inače navijač Evertona, smatrao je tu zabranu pogrešnom i prije nego što je postao premijer, a taj je stav ponovio i ovog tjedna tijekom putovanja u sjedište Ujedinjenih naroda u New Yorku. Premijer je istaknuo da je navijačima na drugim sportskim događajima dopušteno konzumirati alkohol dok prate utakmice.

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Foto: Eduardo Munoz

- Ne smatram poštenim da se nogometni navijači na taj način izdvajaju, a to sam već ranije govorio. Taj zakon potječe iz vremena kada je nogomet bio potpuno drukčiji i vjerujem da postoje razlozi za okončanje te diskriminacije. To bi se moglo provesti na različite načine – primjerice, kroz probno razdoblje. No, neću odustati od svog dugotrajnog stava. Ne vidim kako bi bilo pošteno da se prema navijačima jednog sporta postupa drukčije nego prema navijačima drugog - rekao je premijer.

Izvršni direktor Premier lige Richard Masters prošlog je tjedna izjavio da je spreman razgovarati o toj temi s premijerom.

- Dugo smo smatrali da nije pravi trenutak za takav potez. Bilo bi zanimljivo razgovarati o tome s Burnhamom. Nemamo konkretan stav o tom pitanju i morali bismo ga vrlo pažljivo razmotriti. Riječ je o mjeri koja datira iz vremena kada se nogomet suočavao s ozbiljnim problemima. Možda je sada pravo vrijeme za početak razgovora o tome, no nemamo jasno definiran stav - izjavio je Masters. Engleska nogometna liga (EFL) također je objavila da je spremna za razgovore.

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