Velika promjena u HNL-u: HNS daje klubovima milijun eura ako koriste mlade igrače...

Prepoznatljivost HNL-a nikada nije bila veća u Europi. Za to su zaslužni rezultati Dinama u europskim natjecanjima, ali i hrvatske reprezentacije te njezini uspjesi na svjetskoj pozornici. Profitirali su i manji klubovi, koji su počeli zarađivati od transfera, pa više nije neobično da klub poput Slaven Belupa proda igrača za pet milijuna eura.

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No, činjenica je da mladi igrači ne dobivaju toliko prilika koliko bi trebali, kao i da nikada nije bilo više stranaca u našoj ligi. Njih čak 124 nastupa u HNL-u, a s obzirom na ukupan broj od 305 igrača, čine čak 41 posto lige. Kako bi potaknuo klubove da sve više razvijaju, koriste mlade igrače i daju im veću važnost u momčadi, od čega bi jednog dana mogla profitirati i reprezentacija, HNS je za novu sezonu uveo velike promjene na temelju kojih bi se liga trebala dodatno razviti. Savez će kroz poseban fond od milijun eura financijski nagraditi klubove koji daju priliku mladim hrvatskim nogometašima.

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Milijun eura raspodijelit će se klubovima razmjerno ukupnom broju minuta koje mladi igrači ostvare u prvenstvenim utakmicama tijekom sezone. Mladim igračem u ovom slučaju smatra se hrvatski državljanin rođen 1. siječnja 2004. godine ili kasnije, koji ima pravo nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Broj minuta utvrđivat će se na temelju službenih zapisnika utakmica i podataka evidentiranih u Comet sustavu HNS-a, dok će detaljan način obračuna i raspodjele sredstava biti definiran posebnom odlukom Saveza.

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Klubovi će imati pravo izbora, novac služi kao svojevrsna motivacija, no postoji i jedno pravilo koje će svi morati poštovati. Naime, svaki klub će tijekom cijele utakmice morati imati najmanje dva mlada hrvatska igrača na terenu, rođena 1. srpnja 2005. godine ili kasnije. I morat će obratiti pozornost na to da u kadru imaju i po nekoliko mladih hrvatskih nogometaša jer ako se jedan mladi igrač ozlijedi tijekom utakmice, a klub nema drugog mladića, neće smjeti uvesti u igru starijeg nogometaša. Sve promjene vrijede već od nove sezone i odnose na prva dva ranga našeg nogometa.