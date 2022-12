Velika rasprava oko penala za Argentinu: Legende Uniteda su protiv, neki za. Tko je u pravu?

Julian Alvarez izašao je sam na Dominika Livakovića, prebacio ga loptom pa se zabio u njega i pao na travnjak. Daniele Orsato je bez razmišljanja svirao penal. Messi je zabio za 1-0 i taj gol je praktički dotukao Hrvatsku.

Argentinci su na kraju slavili 3-0 i plasirali se u finale, no mnogi se i dalje spore oko dvojbenog penala. Da ga nije bilo... Ha, možemo samo zamišljati, jer do tog trenutka, Hrvatska je igrala puno bolje. Itekako nas je potresao.

A je li bio? Na svome je ponaosob da prosudi. A velika je podjela između onih kojima je 'penal čist kao suza' i onih koji to ne bi svirali.

Mario Strahonja je u HRT-ovoj emisiji dao do znanja kako to nema veze s penalom.

- Livaković je golman, ima sva prava postaviti se kako se postavio. Desnu nogu spustio je na tlo prije nego što je došlo do sudara, igrač se sudario u njega. Livaković nije srušio igrača. Ako netko dolazi u zabludu, igrač nije mogao doći do lopte - rekao je on.

S njim se slaže i legenda Manchester Uniteda Gary Neville.

- Nema šanse da je to jedanaesterac - rekao je on, a Ian Wright je dodao:

- Nisu čak ni provjerili VAR. Nemam pojma zašto. Nikada nije jedanaesterac.

S njima se slaže i Roy Keane.

- Slažem se s momcima, to za mene nikad nije penal.

No, ima i onih koji misle drugačije i smatraju kako je Orsato opravdano sudio jedanaesterac. Jedan od njih je i legendarno oko sokolovo Mateo Beusan, kao i nekadašnja engleska zvijezda Alan Shearer.

- Za mene, to je čisti penal. Livaković ga je srušio. Sjajna igra Alvareza.

S njima se složio i Matjaž Kek, kao i Luis Ibanez.

- Je li bio penal? Gledajte, u puno slučajeva će respektabilni suci u tim situacijama svirati penal - rekao nam je Kek, a Ibanez dodao:

- Reći ću to ovako, po meni je to bio penal, mislim kako je sudac donio ispravnu odluku. Na ovom Svjetskom prvenstvu vidio sam već nekoliko takvih ili sličnih penala, rekao bih kako je ta odluka bila ispravna.

Kako bi se izbjegle rasprave i sporenja, zašto VAR nije reagirao i pozvao suca da pogleda snimku? Pitanje je koje kopka mnoge. A inače, u njoj je sjedio sudac s finala protiv Francuske u Rusiji koji je signalizirao Perišićevu ruku i koji je sad šutio i nije od Orsata tražio da pogleda snimku, Talijan Massimiliano Irrati.

