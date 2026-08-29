Velika transfer-bomba: Dinamo dovodi bivšeg igrača Hajduka?!

Nakon što nije uspio doći do Lige prvaka, Dinamo je dodao gas i odlučio pojačati svoj arsenal. Kako piše Davorin Olivari iz Sportskih novosti, "modri" dovode na posudbu bivšeg igrača Hajduka, Ikera Almenu (22)! Dogovor sa saudijskim Al-Qadsiahom postignut je u obliku jednogodišnje posudbe bez odštete. Dinamo će tijekom tog razdoblja pokrivati 50 posto plaće mladog Španjolca, dok će nakon završetka posudbe imati mogućnost trajno ga zadržati aktiviranjem opcije otkupa ugovora.

Iako ga je u jednom razdoblju usporila ozljeda, Almena je tijekom boravka na Poljudu pokazao da je sjajan igrač na krilu. U Dinamu su, kako se navodi, također vrlo pozitivno ocijenili njegove kvalitete. U Maksimiru smatraju da Almena posjeduje niz karakteristika koje odgovaraju profilu krilnog igrača kakvog traže i koji bi se mogao uklopiti u njihove planove na toj poziciji.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Almena je prošle godine stigao u Hajduk na posudbu, a tijekom sezone ostavio je sasvim solidan trag. U 23 utakmice u svim natjecanjima četiri je puta tresao mrežu, dok je suigračima namjestio još tri gola.

Na Poljudu su ga nakon završetka posudbe željeli ponovno imati u svojim redovima, no financijska konstrukcija nije im dopuštala da otkupe njegov ugovor. Situacija je zanimljiva i zbog toga što je Dinamo njegovo ime imao na radaru još prije nekoliko mjeseci.

Naime, "modri" su bili zainteresirani za Almenu u trenutku kada se približavao kraj njegova boravka u Hajduku. Dinamo je i tada razmatrao mogućnost njegova dovođenja, ali je posao zapinjao na cijeni. Njegov klub za transfer je tražio čak pet milijuna eura, što je bilo previsoko za realizaciju tog posla.

Također, isti izvor navodi da je Dinamo zainteresiran i za stopera Osijeka, Ivana Kolarika (19). To bi bio logičan potez jer bi Dominguez mogao ipak napustiti Maksimir ovo ljeto.

