Velika transfer-senzacija: Ikona 'vatrenih' na korak do HNL-a!

Rudeš misli ozbiljno ove sezone i ima velike ambicije ostati u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Nakon što usu klub stigla velika imena, Junior Fernandes i Kristijan Lovrić, uskoro bi trebalo stići najveće. Naime, legenda hrvatske reprezentacije i osvajač srebra i bronce sa Svjetskog prvenstva uskoro stiže na zapad Zagreba.

Kako piše Tomislav Juranović iz Sportskih novosti, Dejan Lovren (37) na korak je od Rudeša. Navodi se kako je dogovor "90 posto postignut" te se čeka još samo službena objava. Tako bi se nevjerojatno društvo skupilo u novom prvoligašu s jednim zajedničkim ciljem za ovu sezonu.

ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednik Rudeša Josip Šimunić već je za Sportske novosti pričao kako su se on i Lovren šalili oko dolaska u Rudeš, a onda se stvar konkretizirala. Tako bi se bivši igrač Dinama mogao vratiti u HNL, što bi bila velika senzacija.

Dejan Lovren napravio je impresivnu nogometnu karijeru. Iz Dinama je krenuo prema velikoj europskoj sceni, a tijekom karijere nosio je dresove Lyona, Liverpoola, Zenita i PAOK-a. S Liverpoolom je osvojio Ligu prvaka, Premier ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo, dok je za hrvatsku reprezentaciju upisao 78 nastupa.

S Vatrenima je ispisao neke od najljepših stranica hrvatskog nogometa. U Rusiji je 2018. godine osvojio svjetsko srebro, a četiri godine kasnije u Kataru stigao je do još jedne medalje, brončane.