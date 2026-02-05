Velika vijest iz NBA lige: Ivica Zubac napušta LA Clipperse...

U potezu koji je odjeknuo NBA svijetom samo nekoliko sati prije isteka roka za razmjene igrača, ugledni sportski novinar Shams Charania objavio je vijest o odlasku hrvatskog centra Ivice Zupca iz Los Angeles Clippersa. Zubac karijeru nastavlja u Indiana Pacersima, što predstavlja jedan od najznačajnijih transfera sezone i signalizira velike promjene za oba kluba.

Clippersi su za hrvatskog centra dobili Bennedicta Mathurina, Isaiaha Jacksona, dva izbora prve runde drafta i jedan izbor druge runde. Indiana teško proživljava dane bez svog najvažnijeg igrača Tyresea Halliburtona, koji se ozlijedio u prošlogodišnjem finalu (Ahilova tetiva) te propušta cijelu sezonu. Tako su Pacersi na omjeru 13-38 te na 15. mjestu Istočne konferencije.

Zubac je ove sezone na prosjeku od 14.4 poena, 11.0 skokova i 2.2 asistencije po utakmici, uz 61.3% šuta iz igre. Hrvatski centar u NBA je stigao 2016. godine kada su ga kao 32. pick izabrali Los Angeles Lakersi. Zatim je 2019. godine stigao u Clipperse i od tada je jedan od najvažnijih igrača kluba. Clippersi su se tako u samo dva dana riješili Jamesa Hardena, koji je otišao u Cleveland, te Ivice Zupca. Taj duo činio je okosnicu momčadi prošle i ove sezone.

Za Pacerse, dolazak Zupca predstavlja ključno pojačanje na poziciji centra. Nakon što su doveli Pascala Siakama, s hrvatskim košarkašem dobivaju prijeko potrebnu čvrstinu pod obručima, zaštitu reketa i pouzdanog skakača. S osovinom Halliburton - Siakam - Zubac, kada se Halliburton oporavi, što ipak neće biti u ovoj regularnoj sezoni, Indiana se profilira kao momčad koja ima ozbiljne ambicije napasti sam vrh Istočne konferencije iduće sezone. Za Zupca je ovo kraj uspješnog razdoblja u Clippersima, gdje je godinama bio nezamjenjivi član prve petorke, i početak novog, uzbudljivog poglavlja u karijeri.